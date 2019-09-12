Как работают Pink salon — японские минет-бары

Частью японской ночной жизни являются минет-бары, которые которые также называют Pink salon. Как очевидно из названия, в этих «храмах орального удовольствия» оказывают узкопрофильные интимные услуги. Эти места в Японии совершенно легальны и пользуются большой популярностью, но иностранцам нечасто удается попасть туда.

Как выглядят и устроены японские минет-бары, сколько стоят услуги и прочие подробности — читайте в нашем материале.

Мало кто знает, но в Японии — стране, которая удивляет развитой и разнообразной секс-индустрией — проституция официально запрещена. Однако благодаря тонкостям законодательства японцам легко удается зарабатывать деньги на интимных услугах, которые, по факту, не являются сексом. Проституцией в Стране восходящего солнца считается только оплачиваемый половой акт между женщиной и мужчиной, а все остальное, что не попадает под это понятие, свободно покупается и продается. В том числе и минеты.

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Именно поэтому в Японии можно найти множество заведений, в которых предоставляют услуги интимного характера «на грани секса». Самые известные из них — мидзусёбай (здесь можно выпить в компании раскрепощенных девушек), soapland (основная услуга — совместный прием душа), fasshon herusu (получение оргазма без полового проникновения), К ним, в том числе относятся и pink salons — минет-бары, которые также называют Pinsaro.

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Сотрудницы этих заведений специализируются исключительно на оральном сексе, но, несмотря на это, такие места пользуются бешеной популярностью, как у местных, так и у туристов. Найти минет-бар очень легко, выглядит он как и любое заведение подобного типа — яркий снаружи, увешанный завлекающими вывесками и обещаниями приятного времяпрепровождения для мужчин.

Примечательно, что далеко не все pink-salons соглашаются принимать иностранцев. В основном вход для них открыт только в бары, расположенные в центральных районах мегаполисов. А все потому, что японцы — невероятно чистоплотный народ, и они боятся «подцепить» что-то от приезжих туристов. Тем более, что большая часть услуг здесь выполняется без презервативов.

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Итак, первое, что можно увидеть, оказавшись внутри такого заведения — ресепшн и доску с фотографиями всех сотрудниц. Правда, слепо верить этим снимкам лучше не стоит — японцы тоже умеют пользоваться фотошопом.

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Далее клиенту подробно расскажут о системе работы такого бара и укажут на свободных девушек. После этого дело останется за малым — выбрать услугу, ее продолжительность и заплатить деньги.

Средняя стоимость интимных утех в минет-баре составляет 5000 йен (около 3000 рублей) за 30 минут. Однако время можно выбирать абсолютно любое, начиная от 10 минут, заканчивая несколькими часами. В некоторых «розовых салонах» есть возможность заказать сразу двух девушек для удовлетворения желаний клиента, но и услуга эта, соответственно, стоит в два раза дороже.

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После того, как девушка выбрана и услуги оплачены, сотрудники салона предлагают клиенту сходить в ванную комнату, а затем усаживают на специальный диванчик. Именно здесь и будет происходить весь процесс. А пока клиент ждет свой «заказ», можно что-нибудь выпить и покурить.

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Стоит отметить, что японские минет-бары — развлечение не для стеснительных. А все потому, что в них практически отсутствует какая-либо приватность. Вполне возможно, что сразу же за соседним диваном можно увидеть другого посетителя. Но сильно волноваться не стоит — здесь никому ни до кого нет дела, все заняты своими девушками.

Дизайн в таких барах может сильно отличаться. В основном внутри можно наблюдать маленькие комнаты с диванчиками или же обычные перегородки, приглушенный свет и интерьер в розовых тонах.

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С того момента, как девушка окажется на диванчике рядом с клиентом, начнется обратный отсчет времени. С ней можно разговаривать, ласкать ее, трогать, но максимум, что вам перепадет — это минет. Настаивать на каком-либо продолжении бессмысленно — к правилам здесь относятся очень строго. Клиент, который будет претендовать на что-то большее, рискует «познакомиться» с местной охраной.

После того, как сотрудница закончит обслуживать мужчину, оставшееся с ней время можно провести за разговором или чашечкой чая. В завершении вечера вас проводят к выходу, поблагодарят за визит и пожелают удачи. Такие вот культурные и добросовестные японские минет-бары.