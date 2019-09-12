Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают

Германия — одно из любимых направлений российских туристов в Европе, но едут соотечественники в основном в крупные немецкие города: Берлин, Мюнхен, Лейпциг. Малые немецкие городки известны россиянам значительно меньше. Между тем именно малые города и есть настоящая Германия, практически не тронутая общеевропейской урбанизацией, иммиграцией и массовым китайским туризмом.

Корреспондент «Ленты.ру» Петр Каменченко проехал по небольшим городам юго-запада страны, полюбовался старинными замками и знаменитым метлахским фарфором, побывал в карцере, осмотрел линию Зигфрида, выпил рейнского рислинга, съел огромную рульку и повыл с волками на Луну.

В мире нет другой нации, столь склонной все систематизировать, упорядочить и организовать, как немцы. Многие хотят все сделать правильно, разумно и рационально, вот только получается редко или «как всегда». А у немцев получается, чем бы они ни занимались. Порядок — их пунктик. И уж если немец что-то решил и написал план, выполнять его он будет неукоснительно, даже в таком безалаберном и, казалось бы, спонтанном деле, как туризм.

Deutschland, Deutschland über alles!

В первый раз я побывал в Германии достаточно поздно — в 2006 году, объехав к тому времени уже немало других стран. Как-то все не складывалось. Но чемпионат мира 2006 года пропустить не мог хотя бы потому, что работал в то время главным редактором популярнейшего в России еженедельника «Футбол».

И до, и после ЧМ-2006 мне довелось побывать на множестве футбольных турниров, но столь идеальной организации не было уже нигде. Все и всегда начиналось вовремя, никто никуда не спешил и не опаздывал, волонтеры всегда знали именно то, о чем вы их спрашивали, потерянные вещи и люди счастливо находились, в ресторане вам подавали именно то, что вы заказывали, и не вписывали в счет ничего лишнего…

В порядке были даже немецкие футбольные фанаты. Те же англичане, к примеру, еще до начала матчей уже валялись по газонам вокруг стадионов в самом бесхозяйственном состоянии или мерились друг с другом, чей «Миллуолл» круче. Единственный раз, когда в действиях британцев можно было заподозрить хоть какой-то признак организации, это когда они, выстроившись на мосту над образцовым немецким моторвеем, дружно писали вниз на проезжавшие кабриолеты.

Немецкие болельщики после побед своей сборной строились в колонны и под барабанный бой маршировали с факелами по улицам городов с воодушевлением крича Deutschland, Deutschland über alles! Наконец-то им это позволили сделать вполне легально, табу было снято, и никаких неприятных ассоциаций у иностранных граждан проявление истинного немецкого футбольного патриотизма не вызывало.

А как еще развлечься простому немецкому болельщику, если не шагать строем под барабанный бой и орать хором «Германия, Германия, превыше всего!» Наблюдал завораживающую картину в Кельне, Штутгарте и Мюнхене. Молодцы!

Lenta.Ru

Все идет по плану

В 1948 году, когда немецкие города лежали в руинах после ковровых бомбардировок союзников, а имидж страны опустился до исторического минимума, в Германии по поручению федерального правительства был образован Национальный совет по туризму (Deutsche Zentrale für Tourismus, DZT), задачей которого стало продвижение иностранного туризма.

Можно подумать, в разгромленной и опозоренной стране не было других проблем. Но немцы написали план и начали его усидчиво исполнять. В результате сегодня по числу зарубежных туристов Германия входит в первую десятку стран мира. И это первая страна среди «непляжных» туристических направлений в Европе. В прошлом году доход от отрасли составил 278,3 миллиарда евро. В туризме занято более 3 миллионов человек. Это больше, чем в автомобильной отрасли, которая всегда считалась одной из основных. Причем рабочие места в туризме создаются не только в больших центрах, где есть и другие возможности найти работу, но и в малых городах, где такие возможности ограничены.

У «малышей» своя фишка

Малые города Германии — это особая тема. Обычно люди, впервые приезжающие в страну как туристы, стремятся побывать в Берлине и Мюнхене. Затем следуют Гамбург, Франкфурт, Кельн, Дюссельдорф, Дрезден, Нюрнберг, Штутгарт, Лейпциг… Это все города большие и известные. Но в Германии есть сотни маленьких, невероятно милых и интересных городков с множеством архитектурных и природных достопримечательностей, с глубокой историей, занимательными событиями и очень приличной туристической инфраструктурой.

В этом году Национальный совет по туризму запустил программу «Летние города Германии» (German Summer Cities), специально направленную на привлечение внимания туристов к малым городам страны.

Работает это так. Малые немецкие города за свой счет приводят в порядок инфраструктуру, придумывают свою «фишку», которая может заинтересовать туриста, и подают заявку в DZT. Там заявку рассматривают и, если она соответствует известным критериям, включают город в национальную программу развития туризма. Как правило, несколько городов одного региона объединяют в общее направление, которое и представляется потенциальным туристам.

Своей фишкой у «малышей» может быть что угодно: историческая крепость, замок, дворец, музей, природные достопримечательности, винодельни, местная кухня, исторические реконструкции, музыкальные и этнические фестивали, ярмарки, интересные туристические маршруты — пешеходные, велосипедные, байдарочные, конные, лодочные и т.д.

В результате люди, уже побывавшие в Берлине и на Октоберфесте в Мюнхене, открывают для себя совершенно другую Германию и буквально влюбляются в нее.

Lenta.Ru

Рай для фанатов индастриал и велосипедов

Так произошло и со мной. Этим летом я проехал по маленьким городам юго-западной части Германии в землях Саар и Баден-Вюртенберг.

Саар, или Саарланд, особенная территория с интересной и сложной историей. Находясь на границе с Францией, эта область столетиями была яблоком раздора между двумя европейскими державами, переходя то к одной, то к другой из них в качестве военного или политического трофея.

Только за XX век Саар менял свой международный статус чуть ли не с десяток раз. А с 1920 по 1935 и с 1945 по 1956 годы был даже относительно самостоятельным псевдогосударственным образованием. Отсюда гремучая смесь культурных традиций двух стран.

В состав ФРГ Саарская область окончательно вошла только в 1956 году в результате референдума.

Значимость Саарской области определялась тем, что на ее территории находится Саарский каменноугольный бассейн, многие годы снабжавший немецкую индустрию каменным углем. Добыча угля и сталелитейная промышленность составляли основу экономики этого богатого региона, а шахты и шахтеры были его основным брендом. На марках независимого Саара сплошные шахты.

Но угольная история Саара уже в прошлом. До начала нового века в некогда главном добывающем уголь регионе дожили лишь две шахты. Последняя закрылась в 2005 году. И дело вовсе не в экологии и традиционной силе «зеленых» партий в Германии. Добыча угля из глубоких подземных пластов оказалась экономически нецелесообразной, и теперь немецкие ТЭЦ (АЭС в стране нет) потребляют уголь, доставляемый из Австралии и Южной Африки, что оказалось значительно дешевле.

Вслед за шахтами закрылись и металлургические заводы, включая крупнейший металлургический комплекс Европы в Фельклингене (1986 год). Теперь на его территории находится единственный в мире индустриальный музей, включенный в 1994 году ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия как уникальный промышленный памятник. Для тех, кто интересуется техникой, железками и машинами — тут настоящий рай в стиле «металл» и «индастриал».

Завершение промышленного этапа истории Саара не привело к депрессии и застою, как это нередко происходит. Удачное расположение — на границе с Люксембургом и Францией (несколько километров, и ты незаметно для себя уже в другой стране), хороший климат, национальные парки, виноградники и винодельни, интересная кухня, чистые спокойные реки, старинные замки и маленькие симпатичные города сделали регион новым центром туризма.

В особенности велосипедного туризма. По Саару и Эльзасу проходит один из самых интересных и модных веломаршрутов Европы. Протяженностью 280 километров, он начинается в старейшем городе Германии Трире, основанном римлянами в I веке до нашей эры, и заканчивается во французском Страсбурге.

Популярным вариантом велосипедного туризма является удобная комбинация велосипеда и речного пароходика. Днем туристы едут вдоль реки на велосипедах налегке, а ночи проводят в комфортабельных каютах на воде. По ходу маршрута запланированы дневки с посещением музеев, замков, фестивалей, виноделен и т.д.

Lenta.Ru

Шестью четыре — двадцать четыре!

Старинный и очень уютный немецкий город Саарбург расположился в нескольких километрах он слияния рек Саар и Мозель в окружении лесов и виноградников. Саарбург знаменит живописным замком X века, возвышающимся над рекой, и удивительным 20 метровым водопадом в самом центре города.

В одном из маленьких ресторанчиков познакомился с парой из Нижнего Тагила, которая приезжает сюда в 24-й раз!

— Мы уже шесть лет сюда ездим по четыре раза в год: шестью четыре — двадцать четыре! — рассказывает Ольга. — Город удобно расположен, рядом Франция и Люксембург. До прекрасного французского ресторана всего 20 минут езды на машине. Много уютных отелей. Великолепный вид на замок. Чудесный водопад, особенно зимой. Если холодок ударит, вода замерзает грандиозными сосулями, космическими волнами и шапками льда… Все это подсвечено разноцветными прожекторами. Смотришь и не веришь, что природа такое создала. Буквально залипаешь и не можешь оторваться.

От изысканного фарфора к модным писсуарам

В 20 километрах к югу от Саарбурга находится Метлах. Городок всего с 12 тысячами населения, но его окрестности буквально усыпаны интереснейшими достопримечательностями. Вот несколько из них.

Петля Саара (Saarschleife) — главная природная достопримечательность. Одно из самых красивых мест юга Германии. С высоченной смотровой площадки открывается сумасшедший вид на петлю реки Саар, окрестные леса и холмы. Чистейший воздух, удобные пешеходные тропки. От Метлаха можно добраться до смотровой площадки на автобусе, а затем примерно за час неспешно спуститься обратно в город пешком. Заблудиться невозможно. А можно и на речном трамвайчике по речной петле прокатиться.

В Беззеринге, это в трех километрах от Метлаха, стоит посмотреть B-Werk бункер Линии Зигфрида, построенный в 1938-1939 годах. Мощное оборонительное сооружение времен Второй мировой войны с двухэтажным фортом, подземными коммуникациями, броневыми колпаками, казематами со множеством помещений, в которых собраны редкие военные артефакты. Пушек нет, но все остальное на месте и в отличной сохранности.

Примерно в четырех километрах от Метлаха находится Wolfspark Werner Freund — волчий парк. К концу 90-х годов XX века всех диких волков в Германии извели, теперь увидеть их на относительной воле можно только в таких вот парках. Есть тут даже белые полярные волки. Вход бесплатный, но пожертвования в пользу вынужденных поселенцев приветствуются. В парке есть удобный отель, в нем интересно пожить несколько дней, посмотреть, как зверей кормят, а при случае и повыть вместе с ними на Луну…

Но главная достопримечательность Метлаха — это, конечно, фарфор. Метлах — столица немецкого фарфора. В старом аббатстве бенедиктинцев открыт музей мануфактуры Villeroy & Boch. Огромная экспозиция рассказывает о 260-летней истории знаменитого бренда (с 1748 года), от чудесных фарфоровых вещиц XVIII века до современных люксовых фаянсовых унитазов и писсуаров. В городе три магазина аутлета, где можно купить знаменитый фарфор Villeroy & Boch, включая коллекционные тончайшей работы сервизы и забавные пивные и чайные кружки. Цены примерно на треть ниже обычных. Посетителям музея скидка в десять процентов. Без подарков не уйдете.

Почти Франция

Следуя дальше на юг, примерно через 30 километров от Метлаха, попадаем в Саарлуи (или Зарлуи). Это самый французский город Германии. Основал его в 1680 году Людовик XIV (отсюда и название — Saarlouis) как мощную пограничную крепость. От крепости Людовика мало что осталось, зато в городе прекрасно сохранились прусские форты: стены, рвы, башни, казематы, казармы… Все это ловко вписано в историческую часть города.

В десяти километрах к югу от Саарлуи находится музейный комплекс завода в Фельклингене, о котором я уже писал выше. А примерно в 15 километрах, но уже во французской Лотарингии музей-шахта Вендель (La Mine Wendel). Шахта работала до 2004 года, добывая уголь и алмазы. Теперь здесь интересный музей, в котором представлена история горного дела. Разумеется, можно спуститься в забои, посмотреть на технику разных времен, прочувствовать давление сотен метров породы.

И гейдельбергской бочки мало…

Если и дальше двигаться на юг, то вскоре окажешься в столице земли Саар городе Саарбрюкен, но еще интереснее свернуть на восток в Гейдельберг.

Гейдельберг нельзя отнести к малым городам Германии. Его население около 150 тысяч жителей, из которых примерно 40 тысяч — студенты старейшего в Германии университета, основанного в 1386 году. У университета нет кампуса, где бы компактно проживали учащиеся. Студенты снимают жилье в городе и его ближайших окрестностях, так что каждый четвертый встреченный вами на улице человек — это студент. А каждый третий — китайский турист.

Гейдельберг один из немногих городов Германии, совершенно не пострадавших во время Второй мировой войны. Существует несколько версий, почему так произошло.

По одной из них, «виновником» стал Марк Твен . В 1878 году он путешествовал по Европе и заехал в Гейдельберг. Город и в особенности его свободный и веселый нрав так понравились писателю, что он застрял тут на целых три месяца. Восторженные заметки писателя о Гейдельберге были широко известны в США. Более того, даже имя одного из самых симпатичных литературных героев американской литературы Гекльберри Финна является буквальным переводом на английский язык названия немецкого города — «черничная гора».

По более прозаичной версии, союзники не бомбили Гейдельберг, так как заранее решили обосноваться в нем после капитуляции нацистов.

История города настолько богата, что даже если просто перечислить события, людей, памятники… то потребуется написать отдельную статью. Мифология же тут настолько тесно переплелась с историей, что уже и невозможно отделить одно от другого.

Здесь родился знаменитый студенческий гимн «Гаудеамус», читал огненные проповеди реформатор Мартин Лютер , получил степень бакалавра теологии доктор Иоганн Фауст , чье имя можно найти в списке студентов философского факультета за 1509 год, преподавали Гегель, Ясперс, Гельмгольц, учились братья Гримм, Оскар Уайльд , этнограф Миклухо-Маклай, химик Менделеев, хирург Пирогов, физиолог Сеченов, композитор Бородин, историк Соловьев, поэт Мандельштам… Русские особенно любили Гейдельберг.

Гейдельберг романтически красив, а вид с холма, на котором стоит полуразрушенный замок, на реку Неккар и старый город, по мнению Гете, — идеален.

В замке можно увидеть, потрогать и даже забраться на воспетую Генрихом Гейне самую большую винную бочку в мире, вмещающую 221,627 литра вина. Царь-бочка была изготовлена в 1751 году из 130 дубовых стволов, от нее в замок шел винопровод.

А еще, когда будете в Гейдельберге, обязательно посетите студенческую тюрьму — штудентенкарцер. Студентов сюда сажали за самые разные провинности: от непотребного пьянства до грабежа могил. Карцер использовали до начала Первой мировой войны, и попасть в него студенты считали за честь, а тем более оставить в память о себе граффити на стене. Одно время список арестантов даже печатали в местных газетах. Марк Твен, о котором мы уже упоминали, упросил власти переночевать в карцере и остался этим очень доволен. Сейчас вам вряд ли это разрешат, но и без этого впечатлений будет достаточно.

P. S. Что же касается знаменитого рейнского рислинга, то в Саарланде с ним все в полном порядке. Как и со свиной рулькой. Со времени моего первого знакомства с этим удивительным немецким блюдом рулька стала немного меньше, но осилить ее даже в уменьшенном виде мне все равно не удалось. К борьбе с такой рулькой следует готовиться заранее.