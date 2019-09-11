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Как сэкономить на новогоднем путешествии 

ТК «Звезда» + ещё 2 58 минут назад
Как сэкономить на новогоднем путешествии
Фото: ТК «Звезда»
Шансы купить дешевые билеты в канун праздников небольшие, но все-таки существуют.
Приобрести авиабилеты перед новогодним путешествием по низкой цене практически невозможно. Однако небольшие шансы сэкономить на перелете у россиян все-таки есть, рассказал в эфире радио Sputnik главный редактор сайта frequentflyers.ru Илья Шатилин.
По его словам, популярный в интернете миф о том, что оптимальная цена на билеты устанавливается за 60 дней до вылета уже не актуален. Шатилин отметил, что перелеты в канун Нового года всегда стоят дорого: заранее их покупать смысла нет, так как авиакомпании понимают, что на пиковые даты будет большой спрос.
«Если вас устраивает цена — вы покупаете билеты, если не устраивает цена — вы идете работать и работаете до тех пор, пока она вас не начнет устраивать»,
— сказал эксперт.
При этом небольшая возможность сэкономить все-таки существует, добавил Шатилин. Так, можно выбрать неочевидное направление либо купить билет в рамках акции.
«Например, на прошлый Новый год "Победа" устраивала акцию, когда можно было прийти в аэропорт в костюме Деда Мороза и сесть на любой рейс, где есть свободные места. И три тысячи человек смогли прекрасно улететь на Новый год. Если нестандартно подойти к ситуации — почему нет»,
— пояснил он.
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Новости путешествий , Илья Шатилин , ИА Sputnik
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