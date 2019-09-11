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Найден способ сэкономить при покупке авиабилетов 

Lenta.ru 45 минут назад
Найден способ сэкономить при покупке авиабилетов
Фото: Lenta.ru
Эксперты онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales проанализировали, в какой месяц выгоднее всего приобретать билеты на самолет. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
В исследовании учитывались бронирования по маршруту туда-обратно в расчете на одного взрослого пассажира. Таким образом выяснилось, что удачнее всего сэкономить на перелете можно в январе.
Например, в 2018 году цены на авиабилеты в первый месяц года в среднем составляли 11807 рублей, что на 14 процентов дешевле, чем обычно. В 2019 году билеты в январе продавались в среднем за 12171 рубль, что на 12 процентов дешевле, чем в другое время.
Изучив статистику последних двух лет, специалисты также пришли к выводу, что выгодно покупать авиабилеты в ноябре, феврале и марте. Так путешественники могут сэкономить до 12 процентов на перелете.
Основная причина, по которой билеты обойдутся дешевле в январе, феврале, марте и ноябре, — это низкий спрос. По данным сервиса, пик перелетов приходится на летний сезон отпусков и новогодние праздники.
Среди популярных направлений, куда предпочитают летать туристы с ограниченным бюджетом, эксперты выделили Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Крым, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань и Минеральные Воды. Из зарубежных маршрутов россияне выбирают Минск, Будапешт, Ларнаку, Жирону, Мемминген, Братиславу, Хельсинки и Прагу.
Более того, билеты до 13 тысяч рублей в перечисленные города доступны и в сентябре. Однако специалисты посоветовали не затягивать с планированием поездки, так как самые дешевые авиабилеты раскупаются за считанные минуты.
В августе специалисты сервиса Aviasales выяснили, когда выгоднее всего бронировать авиабилеты по России, в Европу, Азию и США. Оказалось, что вариант покупать билеты в последний момент больше всего подходит тем, кто летает внутри страны. Как правило, такие билеты в среднем дешевле на семь процентов ближе к дате вылета. Однако в европейские страны лучше приобретать билеты минимум за четыре месяца до вылета.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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