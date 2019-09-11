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Где находится остров, на котором нельзя курить 

Рамблер 3 часа назад
Где находится остров, на котором нельзя курить
Фото: Wiki
В мире есть страна, где люди сами пришли к выводу, что не будут курить и бросать там бычки от сигарет. Такая роскошь для противников табачного дыма распространена не на территории всего государства, а лишь на небольшом острове Астилапатея, который находится в Греции. Но даже этого хватило, чтобы сделать людей немного счастливее и экологичнее.
Дело в том, что сама инициатива исходила не от представителей власти, люди сами пришли к этому выводу. День за днем активисты выходили на пляжи и собирали окурки, которые бросали как местные жители, так и туристы. Спустя время, многие ужаснулись, сколько табачного мусора, оказывается, они постоянно вынуждены собирать.
Несмотря на то, что Греция считается одной из самых курящих стран в Европе, инициативные жители Астилапатеи добились своего, теперь на острове крайне не рекомендуется дымить.
Еще один противоречивый факт: сам проект получил спонсорство от небольшой греческой табачной компании. В чем подвох? Местные говорят, что его нет. Просто люди хотят поощрять здоровый образ жизни и, к примеру, езду на велосипеде, а проблему загрязнения пляжей окурками решить вот таким вот интересным способом.
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