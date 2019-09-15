Чем можно заразиться на пляже

Не только медузы, палящее солнце и подводные течения подстерегают туристов на пляже. Тепло и вода — лучшие распространители вредных микроорганизмов. Поэтому на пляже лучше быть осторожным с песком и водой.

Гельминты

Все мы знаем о правилах гигиены, но на отдыхе они быстро забываются. Тем более, когда человек расслабленно лежит на пляже. А на самом деле под ним не только песок. На многих пляжах недобросовестные хозяева выгуливают своих питомцев. Если некоторые вещи можно убрать, то другие туристы не замечают. Заразиться можно и в водоеме, если плавать рядом с чайками и другими птицами. Некоторые любят брать на пляж еду, которую употребляют без приборов, а после того, как вы потрогали песок, нужно обязательно вымыть руки.

Микозы

По-другому это заболевание называют обычным грибком. На самом деле, мокрые ноги — отличная среда для заражения этим заболеванием. Именно поэтому лучше всего передвигаться по пляжу только в шлепанцах или другой обуви, а после похода на море необходимо обработать стопы дезинфицирующими средствами.

Солнечный лишай

Это тоже тип грибка, который еще называют отрубевидным или разноцветным. Он проявляется в виде красных, белых и коричневых пятен на коже. Бывает, что он годами живет на поверхности, а при сильном воздействии ультрафиолета активируется. Также им можно заразиться, если человек решил полежать на шезлонге без полотенца. Особенно это опасно для тех, у кого ослабленный иммунитет.

Зуд купальщика

Синдром пловца, церкариоз и шистосомный дерматит — можно услышать и другие названия этого заболевания. Оно передается человеку от птиц и моллюсков. А точнее, от микробов, которые они распространяют. Мелкие частицы прикрепляются к человеку и вызывают сильный кожный зуд и покраснения. Через несколько дней болезнь сама сходит на "нет", но успевает потрепать нервы и подпортить отпуск.