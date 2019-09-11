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В Петербурге планируют ввести сбор в 100 рублей с иностранцев 

ИД «Собеседник» + ещё 3 1 час назад
В Петербурге хотят ввести сбор с иностранцев
Фото: pixabay
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что со следующего года планируется введение туристического сбора для иностранных путешественников, передает портал TourDom.ru.
По словам губернатора, иностранцу придется заплатить 100 рублей за каждые сутки, проведенные в Петербурге. По его мнению, эта сумма несущественна для любого зарубежного визитера, а в других странах она бывает гораздо выше. Вырученные деньги планируют расходовать на реконструкцию центральной части города и развитие туристической инфраструктуры.
Отмечается, что в прошлом году Санкт-Петербург посетили 8,2 миллиона туристов. Власти города планируют в ближайшие годы увеличить это число до 12 миллионов.
Ранее член Совета Федерации Игорь Фомин заявил, что цифровизация является основным трендом в сфере российского туризма.
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Новости путешествий , Игорь Фомин , Александр Беглов , Совет Федерации
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