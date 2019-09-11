В Петербурге хотят ввести сбор с иностранцев

В Петербурге планируют ввести сбор в 100 рублей с иностранцев

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что со следующего года планируется введение туристического сбора для иностранных путешественников, передает портал TourDom.ru.

По словам губернатора, иностранцу придется заплатить 100 рублей за каждые сутки, проведенные в Петербурге. По его мнению, эта сумма несущественна для любого зарубежного визитера, а в других странах она бывает гораздо выше. Вырученные деньги планируют расходовать на реконструкцию центральной части города и развитие туристической инфраструктуры.

Отмечается, что в прошлом году Санкт-Петербург посетили 8,2 миллиона туристов. Власти города планируют в ближайшие годы увеличить это число до 12 миллионов.