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Россияне стали меньше отдыхать летом 

360tv.ru 1 час назад
Россияне стали меньше отдыхать летом
Фото: 360tv.ru
Эксперты международного метапоиска Momondo выяснили, сколько москвичи и остальные россияне отдыхали прошедшим летом и как связаны продолжительность и география путешествий.
В среднем москвичи отдыхали восемь дней. Таков и средний показатель по России. При это за последние три года федеральный показатель снизился на 20%. Ведь ранее типичный отпуск россиян длился около десяти дней.
Больше всего отдыхали жители Дальнего Востока, из Сибири и Заполярья. Например, путешественники из Магадана проводили свой досуг таким образом 15 дней. Туристы из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска покидали свой город в среднем на 13 и 12 дней соответственно.
Томичи, мурманчане, салехардцы и жители Нижневартовска провели в отпуске по 12 дней. Меньше всего отдыхали жители республик Северного Кавказа и Краснодарского края. Путешественники из Анапы, Геленджика, Махачкалы и Сочи вырывались из своего города в среднем на три дня.
«Помимо объективных факторов, таких как ограниченные рамки официального отпуска, на длительность путешествия влияет география путешествия. Так, жители отдаленных городов страны проводят в поездке больше времени, чем отдыхающие из центральной России», — прокомментировала результаты исследования представительница momondo Ирина Рябовол.
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Новости путешествий , Ирина Рябовол
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