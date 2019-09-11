Россияне стали меньше отдыхать летом

Эксперты международного метапоиска Momondo выяснили, сколько москвичи и остальные россияне отдыхали прошедшим летом и как связаны продолжительность и география путешествий.

В среднем москвичи отдыхали восемь дней. Таков и средний показатель по России. При это за последние три года федеральный показатель снизился на 20%. Ведь ранее типичный отпуск россиян длился около десяти дней.

Больше всего отдыхали жители Дальнего Востока, из Сибири и Заполярья. Например, путешественники из Магадана проводили свой досуг таким образом 15 дней. Туристы из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска покидали свой город в среднем на 13 и 12 дней соответственно.

Томичи, мурманчане, салехардцы и жители Нижневартовска провели в отпуске по 12 дней. Меньше всего отдыхали жители республик Северного Кавказа и Краснодарского края. Путешественники из Анапы, Геленджика, Махачкалы и Сочи вырывались из своего города в среднем на три дня.