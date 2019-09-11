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Чем all inclusive отличается от «все включено» 

Рамблер 1 час назад
Мы привыкли считать, что "все включено" это просто перевод all inclusive. На самом деле, это две разные системы обслуживания, которые сильно похожи друг на друга, но немного отличаются.

Проживание

Конечно, сервис во многих странах отличается. Однако существуют стандарты, согласно которым туристу обязаны предоставить все услуги, за которые он заплатил. Система "все включено" подразумевает номер со всеми удобствами. В номерах должен быть санузел, комплект постельного белья, место для отдыха, посуда и банные принадлежности. Эта система предполагает только то, что находится в номере. С all inclusive совсем другая история. Он предполагает, что в отеле, помимо удобств в номере, есть бассейн или сауна, а также ресторан и зоны отдыха и развлечений. Конечно, не все отельеры честны с постояльцами и туристами, поэтому часто приписывают себе то, чего нет на самом деле. Именно поэтому прежде, чем покупать тур, нужно проверять наличие всех услуг.

Сервис

Эти два типа отдыха отличаются набором услуг. По "все включено" вы не можете бесплатно пользоваться баром (или список напитков ограничен) или посещать салоны красоты и спа, то, согласно правилам all inclusive предоставляет все это бесплатно.

Питание

Качество — очень важный фактор, который отличает "все включено" от all inclusive. Обе эти системы подразумевают шведский стол и напитки. Однако, согласно первой системе, еда и напитки предоставляются постояльцам только во время завтрака, обеда и ужина. Если вы едете в отель со второй системой, бар и шведский стол должны находиться в свободном доступе в течение дня. На российских курортах оба эти понятия сильно размыты, поэтому отельеры пользуются этим и подменяют названия, надеясь обмануть туристов. Для сервисов нет единого правила о количестве блюд и их типах. Например, в обед у вас будет несколько шведских столов с разнообразными гарнирами, а в течение дня будут подавать бургеры и картошку фри, то это тоже будет all inclusive.
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