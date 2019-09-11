Россияне стали чаще путешествовать на Украину

В 2019-м россияне забронировали на 57% больше билетов между Россией и Украиной, чем в прошлом году. Об этом говорит исследование одного из сервисов онлайн-бронирования.

Стоит отметить, что чаще всего россияне улетают в Киев, Одессу или Львов. А вот украинские туристы из всех российских городов предпочитают посещать Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Специалисты также подчеркнули, что средний чек на полеты из Украины в Россию снизился на пять процентов, в то время, как из Россию в Украину летать стало дороже.

Напомним, чуть ранее выяснилось, что украинские туристы чаще других выбирали Россию для отдыха в 2019 году. Так за первое полугодие 2019-го Россию посетило почти 3,5 миллиона украинцев. Второе место в рейтинге заняли казахстанцы, третье досталось китайцам.