Пассажирский самолет совершил посадку из-за гусей

Самолет канадского лоукостера Swoop вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за столкновения со стаей птиц, сообщает CTV.

Из воздушной гавани в городе Эбботсфорд (провинция Британская Колумбия) Boeing-737 со 176 пассажирами на борту вылетел в 08:15 вторника по местному времени, но до Эдмонтона он так и не добрался — во время набора высоты в правый двигатель попало несколько гусей.

"Лайнер начало трясти, свет погас и снова включился. Пассажиры с правых рядов запаниковали из-за пожара, в салоне появился запах дыма",

— рассказали очевидцы.

Спустя 23 минуты, в 08:38, самолет лоукостера благополучно приземлился в Эбботсфорде, никто из пассажиров не пострадал.

В августе в аэропорту Эбботсфорда было зарегистрировано семь случаев столкновения самолетов с птицами, но ни один борт не прервал полет.

"Это первый случай на моей памяти, когда лайнер вернулся из-за попадания птиц в двигатель",

— признался гендиректор воздушной гавани Парм Сидху.