Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пассажирский самолет совершил посадку из-за гусей 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Пассажирский самолет совершил посадку из-за гусей
Фото: depositphotos
Самолет канадского лоукостера Swoop вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за столкновения со стаей птиц, сообщает CTV.
Из воздушной гавани в городе Эбботсфорд (провинция Британская Колумбия) Boeing-737 со 176 пассажирами на борту вылетел в 08:15 вторника по местному времени, но до Эдмонтона он так и не добрался — во время набора высоты в правый двигатель попало несколько гусей.
"Лайнер начало трясти, свет погас и снова включился. Пассажиры с правых рядов запаниковали из-за пожара, в салоне появился запах дыма",
— рассказали очевидцы.
Спустя 23 минуты, в 08:38, самолет лоукостера благополучно приземлился в Эбботсфорде, никто из пассажиров не пострадал.
В августе в аэропорту Эбботсфорда было зарегистрировано семь случаев столкновения самолетов с птицами, но ни один борт не прервал полет.
"Это первый случай на моей памяти, когда лайнер вернулся из-за попадания птиц в двигатель",
— признался гендиректор воздушной гавани Парм Сидху.
Где подешевел отдых для россиян
Вести.Ru: последние новости
Туристы застряли в аэропорту Пулково на 18 часов. Видео Туристы застряли в аэропорту Пулково на 18 часов. Видео Во Вьетнаме утонул турист из России Во Вьетнаме утонул турист из России Курорты Кубани этим летом привлекли более 12 миллионов туристов Курорты Кубани этим летом привлекли более 12 миллионов туристов
Комментарии
Новости путешествий , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем all inclusive отличается от «все включено»
Чем all inclusive отличается от «все включено»
Россияне стали чаще путешествовать на Украину
Россияне стали чаще путешествовать на Украину7
Дни, когда россияне чаще всего берут такси в аэропорт
Дни, когда россияне чаще всего берут такси в аэропорт
ЗОЖ-туризм: точки мира, где переворачивают сознание
ЗОЖ-туризм: точки мира, где переворачивают сознание
Эксперты выяснили, где чаще всего задерживают рейсы
Эксперты выяснили, где чаще всего задерживают рейсы
Видео
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
04:28
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
Новости путешествий
Выяснилось, почему россияне часто гибнут в Турции
02:21
Выяснилось, почему россияне часто гибнут в Турции
Новости путешествий
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
00:26
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
Новости путешествий
Какие странные строения появятся в мире уже скоро
06:31
Какие странные строения появятся в мире уже скоро
Новости путешествий
Исполинский лайнер засняли во Владивостоке
00:15
Исполинский лайнер засняли во Владивостоке
Новости путешествий
Как обманывают туристов туристические агентства
05:54
Как обманывают туристов туристические агентства
Новости путешествий
Заброшенные места, куда никто не может попасть
10:03
Заброшенные места, куда никто не может попасть
Новости путешествий
Зачем туристы едут в Чернобыль
10:17
Зачем туристы едут в Чернобыль
Новости путешествий
Где встречается йошкин кот
10:45
Где встречается йошкин кот
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение