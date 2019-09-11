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Эксперты выяснили, в каких аэропортах чаще всего задерживают рейсы 

Рамблер 4 часа назад
Специалисты сервиса, отслеживающего задержки рейсов, в ходе исследования выяснили, в каких аэропортах Европы и США этим летом пассажиры чаще всего не могли улететь вовремя.
Самой непунктуальной воздушной гаванью в мире эксперты назвали аэропорт Миконоса, — там задержали половину рейсов. Кроме того, довольно часто полеты откладывались в аэропортах Афин, Лиссабона, Санторини, Венеции, Милана, Лубляны и Понта-Делгада.
Самыми непунктуальными аэропортами Великобритании стали Хитроу и Гатвик, расположенные в Лондоне. В среднем там откладывали четыре рейса из девяти. Регулярные задержки также наблюдались в аэропортах Бристоля, Эдинбурга и Бирмингема.
Пунктуальностью не могут похвастаться и аэропорты США, где сбои в расписании постоянно случались в нью-йоркских Ла-Гуардии и Ньюарк Либерти.
Новости путешествий , Видео
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