Эксперты выяснили, в каких аэропортах чаще всего задерживают рейсы

Специалисты сервиса, отслеживающего задержки рейсов, в ходе исследования выяснили, в каких аэропортах Европы и США этим летом пассажиры чаще всего не могли улететь вовремя.

Самой непунктуальной воздушной гаванью в мире эксперты назвали аэропорт Миконоса, — там задержали половину рейсов. Кроме того, довольно часто полеты откладывались в аэропортах Афин, Лиссабона, Санторини, Венеции, Милана, Лубляны и Понта-Делгада.

Самыми непунктуальными аэропортами Великобритании стали Хитроу и Гатвик, расположенные в Лондоне. В среднем там откладывали четыре рейса из девяти. Регулярные задержки также наблюдались в аэропортах Бристоля, Эдинбурга и Бирмингема.

Пунктуальностью не могут похвастаться и аэропорты США, где сбои в расписании постоянно случались в нью-йоркских Ла-Гуардии и Ньюарк Либерти.