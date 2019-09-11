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ЗОЖ-туризм: точки мира, где переворачивают сознание 

SNCmedia.ru 4 часа назад
ЗОЖ-туризм: точки мира, где переворачивают сознание
Фото: depositphotos
Юлия Энхель и Юлия Агаева, основательницы проекта So.Enhel, на собственном опыте проверили и выбрали 5 основных направлений для зож-туризма. Это Индия, Мексика, Мальдивы, Греция и Исландия. Каждую из этих стран путешественники смогут открыть для себя с новой стороны — со стороны осознанного отношения к экологии и природным ресурсам.

Индия

Стереотип: грязная страна с ужасной едой, где небезопасно находиться.
На самом деле: в Индии прекрасно развита медицина. Уже более 5 тысяч лет здесь практикуют аюверду — лечение без химии, с помощью трав и натуральных компонентов. Эффективность этой методики не подлежит сомнению: она доказана ведущими специалистами со всего мира. Кроме того, SO.Travel привлекает к сотрудничеству лучших гуру в области йоги и медитации, поэтому вы сможете освоить эти практики под их наблюдением. Кстати, приятные гастрономические открытия вас тоже ждут: в Индии можно питаться полезно, правильно и вкусно.

Мексика

Стереотип: в Мексике развита преступность, поэтому за пределы отеля здесь лучше не выходить.
На самом деле: Мексика может похвастаться богатым культурным наследием. Здесь до сих пор живут племена, которые бережно хранят традиции своих предков. Вы сможете поселиться в джунглях, среди девственной природы, и пообщаться с самыми настоящими потомками майя, узнать больше о шаманских практиках и ритуалах. Это прекрасное место для того, чтобы восстановить силы и обрести гармонию не только с природой, но и с самим собой.

Мальдивы

Стереотип: локация для медового месяца и красивых фотографий в свадебном платье.
На самом деле: никто не спорит с тем, что на Мальдивах очень красивые пляжи. Но это не означает, что на них нужно валяться целыми днями. Даже на райских островах можно проводить время с пользой для здоровья — как физического, так и ментального. Вы сможете научиться готовить небанальные блюда на мастер-классах, помедитировать на берегу океана, проникнуться заботой об экологии и, разумеется, сходить в спа, ведь именно на Мальдивах работаю опытные специалисты со всего мира.

Греция

Стереотип: пляжный семейный отдых.
На самом деле: Греция популярна не только у семей с детьми, но и у путешественников, которые заботятся о своем здоровье и уделяют внимание саморазвитию. Здесь хватает энергетически сильных мест, где встречаются все 5 элементов: эфир, воздух, вода, огонь и земля. Именно этот принцип лежит в основе древней медицины, и не только греческой, но и китайской, например. В таких местах процесс оздоровления организма запускается сам собой, а если освоить определенные практики, то эффект удивит даже заядлых скептиков.

Исландия

Стереотип: очень холодная страна с неразвитой инфраструктурой.
На самом деле: в Исландии действительно довольно холодно — это чистая правда. А вот с инфраструктурой здесь все в порядке: например, на территории этой страны находится секретный ретрит, где для процедур используют целебную глину и уникальную термальную воду. Гости SO.Travel смогут открыть для себя это удивительное место и получить массу ярких впечатлений.
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