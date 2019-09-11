Как путешествовать с домашними животными без мороки

Лето и жаркие отпуска подошли к концу, однако начинается самый комфортный для поездок сезон. Например, начало осени можно посвятить автотрипу или путешествию в Европу. А в середине осени и вовсе уехать на «зимовку» к солнцу.

И если с перевозкой вещей на короткие и не слишком сроки все более ли менее понятно (самое необходимое — с собой, все остальное — отправить транспортной компанией), то с домашними питомцами — не очень. Если вы уезжаете на несколько дней или даже пару недель любимого кота или пса, конечно, можно оставить с близкими или друзьями. Но с чего начать, если вы планируете длительный трип и хотите взять любимца с собой?

Документы

Для начала стоит изучить правила ввоза животных в интересующую вас страну. Например, вы можете проконсультироваться онлайн с ветеринарами в мобильном приложении Petstory. Они помогут вам составить список необходимых вашему питомцу документов, процедур, прививок и анализов. Вы можете выбрать удобный для себя вид консультации: в режиме чата, аудио— или видео-звонка. А после разговора вы получите подробный отчет с рекомендациями к дальнейшим действиям.

С имеющимся списком вы оперативно сможете начать подготовку. И кошкам, и собакам для путешествий требуется международный ветеринарный паспорт. В него ветеринарный врач, к которому вы обратитесь, впишет всю информацию о животном и данные владельца.

Для международных переездов также может потребоваться чипирование. Кроме того, в список обязательных требований чаще всего входит прививка от бешенства.

За несколько дней до поездки вам также необходимо будет взять свидетельство на животного в государственной ветеринарной клинике. Если вы путешествуете за рубеж, то на границе это свидетельство вам заменят на международный сертификат.

Выбор транспорта

Итак, основные документы готовы. Теперь решите, какой транспорт вы выберите для путешествия. Конечно, самый быстрый и удобный способ — это самолет. Однако в салоне вы сможете провести питомца, только если его габариты не превышают заявленные авиакомпанией. В обратном случае переноску придется перевозить в багажном отсеке.

Кроме того, в некоторые страны, например, в Великобританию, на самолете животных можно ввозить исключительно, как «багаж». Поэтому ориентируйтесь не только на время поездки, но и на характер вашего любимца.

Подумайте, легко ли он перенесет перелет, или это станет для него стрессом. Во втором варианте, лучше подумать над альтернативными методами.

Например, можно поехать на поезде, на машине или даже на пароме.

Какой бы в итоге транспорт вы не выбрали, обязательно уточните правила компании-перевозчика относительно животных. И если вы едете за границу, узнайте, каков регламент прохождения таможни с животным при выбранном виде транспорта.

Выбор жилья

Несмотря на то, что выбор транспорта может показаться непростым, найти жилье, если вы путешествуете с питомцем — задача посложнее. Не все отели будут рады четвероногим гостям, поэтому, выбирая гостиницу, сразу выбирайте в поиске опцию «pet friendly».

Немного легче будет, если вы хотите снять не номер, а квартиру или даже небольшой дом. Во-первых, через сервисы бронирования апартаментов можно напрямую пообщаться с хозяевами, и уточнить, как они отнесутся именно к вашей кошке или собаке. Во-вторых, даже если в описании квартиры ничего не сказано про зверей, всегда можно отправить владельцу фотографию вашего мохнатого друга. Вполне вероятно, что они не смогут противостоять умилению и разрешат вам снять квартиру именно у них.

Подготовка животного к переезду

Наконец, когда все основные организационные моменты решены, можно начинать подготовку животного к поездке.

За несколько дней до поездки покажите питомцу его переноску. Можно положить в нее любимую игрушку или пеленку животного, поставить рядом миски с едой и водой.

Также вы можете проконсультироваться с ветеринарами и подобрать специальные капли, которые помогут животному легче пережить стресс от поездки.

Ветеринарная помощь в поездке

Когда вы доберетесь в пункт назначения, важно иметь под рукой приложение для онлайн-консультаций с ветеринарами. Даже если ваш четвероногий друг отлично перенесет поездку, в новом месте у него может внезапно начаться недомогание.

Чтобы не тратить нервы, деньги и время в поисках местного ветеринара, лучше заранее скачать Petstory и быть на связи с практикующими дипломированными врачами из ведущих клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Вы можете не только списаться или созвониться со специалистом, но и отправить фото питомца или показать его по видео. Врачи на связи ежедневно с шести утра до двух часов ночи по московскому времени.

По симптомам, которые вы опишете, врач даст конкретные рекомендации: какие анализы необходимо сдать, к какому специалисту лучше записаться, как подготовить питомца к визиту в клинику. Если же у вас уже есть результаты анализов или ещё какие-нибудь медицинские документы о местных ветеринаров, врач поможет в них разобраться.

Уверены, что теперь идея поездки в другой город или даже в другую страну вместе с домашними любимцами кажется вам реальной и даже достаточно простой! Ведь сегодня, благодаря передовым технологиям и приложениям, вы без особых проблем можете связаться с ветеринаром из любой точки мира в любое время суток. А значит, вы всегда сможете позаботиться о своем питомце!