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Стало известно, почему россияне все чаще гибнут в Турции 

Рамблер 1 час назад
Выяснилось, почему россияне часто гибнут в Турции
Фото: depositphotos.com
Алексей Ерхов, российский посол в Анкаре, назвал причину, по которой возросло число погибших россиян в Турции с начала туристического сезона.
Ерхов объясняет такую ситуацию постоянно увеличивающимся туристическим потоком. Если в 2018 году в Турцию приехало отдыхать шесть миллионов россиян, то в нынешнем году, по мнению посла, это число значительно выросло.
Напомним, за этот сезон в Турции скончалось 88 россиян. Помимо этого Ерхов сообщил, что в настоящий момент там зафиксировано 40 фактов экстренной эвакуации.
Как обманывают туристов туристические агентства
Новости путешествий , Алексей Ерхов
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