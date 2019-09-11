Выяснилось, почему россияне часто гибнут в Турции

Стало известно, почему россияне все чаще гибнут в Турции

Алексей Ерхов , российский посол в Анкаре, назвал причину, по которой возросло число погибших россиян в Турции с начала туристического сезона.

Ерхов объясняет такую ситуацию постоянно увеличивающимся туристическим потоком. Если в 2018 году в Турцию приехало отдыхать шесть миллионов россиян, то в нынешнем году, по мнению посла, это число значительно выросло.

Напомним, за этот сезон в Турции скончалось 88 россиян. Помимо этого Ерхов сообщил, что в настоящий момент там зафиксировано 40 фактов экстренной эвакуации.