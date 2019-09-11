Почему туристов тянет в Европу

В преддверии 23-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, которая с 9 по 13 сентября проходит в Санкт-Петербурге, ЮНВТО опубликовал очередной отчет World Tourism Barometer за первое полугодие 2019 года.

Согласно опубликованным данным, туристы стали чаще посещать европейский регион. В январе — июне этого года турпоток на континент вырос на 4%, относительно аналогичного периода прошлого года. Интересно, что доля туристов росла и в первом, и во втором квартале. Так, в апреле число иностранных туристов в европейских странах прибавилось на 8%, а в июне — на 6%. Как отметили в ЮНВТО, такие показатели отражают напряженные пасхальные выходные и начало летнего сезона. Эксперты также выяснили, что самый большой интерес к поездкам в Европу демонстрируют жители США, Китая, Японии и Персидского залива.

Что касается в целом мира, то количество туристов, прибывших из-за рубежа, увеличилось в первой половине 2019 года на 4% и достигло 671 млн человек. При этом путешественники стали активнее посещать Ближний Восток (+8%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (+ 6%). По данным ЮНВТО, рост турпотока возвращается к своей исторической тенденции и соответствует прогнозу организации на весь год, который составляет 3–4%. В отчете указано, что «до сих пор движущими силами таких результатов были сильная экономика, доступное и развитое авиасообщение, упрощение визового режима. Однако в последнее время более слабые экономические показатели, длительная неопределенность в отношении Brexit, торговая и технологическая напряженность и растущие геополитические проблемы начали сказываться на уверенности турбизнеса и путешественников.

По данным Всемирной туристской организации, в 2018 году число международных туристов выросло на 6% и составило 1,4 млрд человек. В 2010 году ЮНВТО давала долгосрочный прогноз, в котором предсказала достижение данной цифры лишь к 2020 году. Количество иностранных путешественников в Европе выросло в прошлом году на 6% и достигло 713 млн человек.