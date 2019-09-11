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Дни, когда россияне чаще всего берут такси в аэропорт 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Дни, когда россияне чаще всего берут такси в аэропорт
Фото: РИА Новости
Жители крупных российских городов чаще всего берут такси в аэропорт в воскресенье и понедельник, преимущественно — в ранние утренние часы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Uber Russia.
Аналитики сервиса проанализировали поездки пользователей в аэропорты в течение лета текущего года. "Наиболее популярными для путешествий днями недели в России оказались воскресенье и понедельник — на них пришлась большая доля заказов Uber в аэропорты за лето 2019 года, а в прошлом году такими днями недели стали понедельник и четверг", — сказали в пресс-службе.
Чаще всего граждане заказывают автомобиль в аэропорт с 3 до 6 утра. Сервис также составил рейтинг российских городов, жители которых чаще всего пользовались услугами Uber для поездок в воздушные гавани. По данным компании, самая большая доля поездок в аэропорты среди городов-миллионников среди общего числа поездок за лето — в Волгограде.
"Следом за ним расположилась Москва, а топ-3 замкнула Уфа",
— добавили в компании. На четвертом месте в рейтинге находится Новосибирск, на пятом — Санкт-Петербург. Последние места в рейтинге, с 11-го по 15-е, заняли Самара, Челябинск, Красноярск, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.
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Новости путешествий , Uber , РИА Новости
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