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Названы аэропорты, где чаще всего задерживают рейсы 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Названы аэропорты, где чаще всего задерживают рейсы
Фото: РИА Новости
Половина рейсов, вылетающих этим летом из аэропорта Миконоса, была задержана, что сделало его самой непунктуальной воздушной гаванью в мире, сообщает Lonely Planet.
Специалисты сервиса, отслеживающего задержки рейсов по всему миру, провели исследование, определив аэропорты в Европе и США, в которых вылет самолетов этим летом откладывался чаще всего. По их данным, помимо Миконоса, наиболее часто задержки случались в аэропортах Афин, Лиссабона, Понта-Делгада, Санторини, Милана, Венеции и Любляны.
В Великобритании самыми непунктуальными аэропортами стали лондонские Гатвик и Хитроу. Там задерживалось в среднем четыре рейса из десяти. В аэропортах Бристоля, Эдинбурга и Бирмингема также наблюдались частые задержки.
В США сбои в расписании случались во многих аэропортах. Сервис отметил нью-йоркские Ла-Гуардия и Ньюарк Либерти. Также планы пассажиров нарушали задержки рейсов в международном аэропорту Далласа, в аэропорту Шарлотт Дуглас в Северной Каролине, Хартсфилд-Джексон в Атланте и в международном аэропорту Лос-Анджелеса.
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