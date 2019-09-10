Россия обогнала Турцию в туристическом рейтинге: есть ли повод для радости?

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) составили ежегодный рейтинг конкурентоспособности стран в сфере туризма. Россия поднялась на четыре позиции, оказавшись на вполне благополучном 39-м месте из 140 возможных и опередив даже Турцию и Кипр. Но эксперты призывают отказаться от эйфории. Проблем еще много, а пакет мер по развитию отрасли только предстоит внедрить.

Почему подросла Россия

Исследование опубликовано здесь: Если верить данным ВЭФ, Россия последовательно поднимается по лестнице конкурентоспособности в сегменте въездного туризма. В 2015 году ВЭФ поставил ее на 45-е место, подняв сразу на 18 пунктов. В 2017 году еще одно повышение — на 2 пункта. Теперь — на 4 ступеньки. Таким образом, Россия оказалась на 39-м месте в списке из 140 стран, опередив даже такие успешные страны, как Турция и Кипр.

Разберемся, как составлялся этот рейтинг и что обеспечило успех. Страны ранжировались по интегральному показателю, который раскладывается на составляющие, позволяющие понять слабые и сильные места стран. Согласно рейтингу у России высокие позиции по природному потенциалу (34-е место), уровню культурных ресурсов (18-е место). По развитию информационных технологий наша страна на 48-м месте, по конкурентоспособности цен — на 27-м. Здесь учитываются стоимость услуг такси, отелей, горючего и паритет покупательной способности.

Наиболее сильный прыжок — сразу на 47 пунктов — Россия по сравнению с предыдущим рейтингом совершила по качеству туристической инфраструктуры (гостиницы, курорты, развлекательные заведения). Одна из самых высоких оценок дана развитию инфраструктуры авиатранспорта. Нашу страну поставили на 23-е место среди всех стран.

А что же слабые стороны? Наиболее низко эксперты ВЭФ оценили открытость нашей страны для зарубежных путешественников — всего лишь 123-е место. По критерию «Политика в сфере туризма и путешествий» — 105-е место. По уровню безопасности — 98-е место, хотя и произошло повышение на 11 пунктов по сравнению с 2017 годом. По экологической ситуации — 82-е место, по данному критерию явное ухудшение — два года назад Россия занимала 71-ю позицию.

Сферический конь в вакууме

Исследование ВЭФ вызвало неоднозначные отзывы наблюдателей.

Например, председатель правления компании «Индиго Девелопмент» Роман Еремян, ознакомившись с методикой, назвал рейтинг ВЭФ четырьмя уровнями обобщения и усреднения странно выбранных 94 параметров. Их источники, в свою очередь, являются результатами обобщений исследований других организаций.

«В результате мы имеем дело со сферическим конем в вакууме, у которого средняя зарплата по экономике, средняя температура по больнице, и при этом он в среднем ест голубцы, потому что кому-то досталось мясо, а кому-то капуста», — заявил Роман Еремян.

Как отмечает эксперт, мы попадаем в какой-то альтернативный мир туризма, в котором Россия по конкурентоспособности почему-то опережает Турцию, Кипр, Египет и Доминиканскую Республику, а от ОАЭ отстает всего лишь на 0,1 балла.

Роман Еремян также обращает внимание на авторов отчета. Один специализируется на исследованиях в области аэрокосмической, авиатранспортной, оборонной индустрии, и заодно — в туристической. Другой занимается исследованиями в сфере урбанистики в крупных городах Южной Африки.

Чемпионат, визы, отзывы

И всё же попробуем найти крупицы истины в данном рейтинге. Ведь его составляет авторитетная структура, которая наряду с организацией Всемирного экономического форума в Давосе уже давно позиционирует себя в качестве аналитического центра.

Большинство опрошенных экспертов считает, что на место в рейтинге позитивное влияние оказали результаты подготовки к чемпионату мира по футболу в прошлом году.

Иван Введенский. Кроме того, как считает гендиректор «Свой Тур» Сергей Войтович , сказалось введение электронных виз. «Природные, культурно-исторические ресурсы страны, а также ценовая доступность. Эти параметры позволяют России находиться на относительно высоком месте в рейтинге», — продолжает председатель комиссии по развитию въездного туризма Общественного совета Ростуризма

По мнению представителя одной из туроператорских компаний, ВЭФ могли учитываться и оценки простых туристов. Путешественники оставляют отзывы, и в большинстве они положительные. Иностранцы отмечают, как в лучшую сторону изменились Москва, Петербург. Даются позитивные оценки в целом России. Статистика показывает, что велика доля так называемых повторных туристов. И их оценка страны еще более важна — они могут реально сравнивать.

Как построить Исландию в России

Несмотря на эти позитивные факторы, Россия всё еще остается в числе аутсайдеров на рынке мирового туризма. Например, если посчитать количество иностранных гостей, приходящееся на одного местного жителя, то результат России выглядит более чем скромно — всего 0,17 зарубежного туриста на одного аборигена. Финляндия опережает нашу страну более чем в 3 раза (0,58), но, с другой стороны, куда ей до Эстонии (2,57). При этом безоговорочным лидером оказывается Исландия с 6,52 туристов на одного исландца. Причем удивительно, но страна вулканов и гейзеров даже не попала в топ-20 в упомянутом рейтинге ВЭФ.

Что должно измениться, чтобы количество иностранных туристов в России стало действительно значимым? Редакция обязательно продолжит тему, а пока выносит этот вопрос на обсуждение читателей.