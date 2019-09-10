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Какие странные строения появятся в мире уже скоро 

Рамблер 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте о невероятных архитектурных проектах, которые уже вот-вот будут реализованы. Сегодня эти постройки кажутся футуристичными и почти нереальными, но ведь когда-то и небоскрёбы, которые сейчас стали частью городских пейзажей, многих пугали. Например, в Дубае могут построить «Плавающую Венецию» — плавучий курорт для яхт с подводной частью, который будет принимать каждый день больше 3 000 гостей. Его предполагается открыть в конце 2020 года, так что уже через несколько лет туда смогут поехать все желающие. О других любопытных строительных проектах рассказывает ролик.
Новости путешествий , Видео
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