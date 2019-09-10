Съездить в отпуск и не разориться: 7 лайфхаков

Съездить в отпуск и не разориться: 7 полезных лайфхаков

Отпуск — недешевое удовольствие! Как получить максимум от отдыха и сэкономить? Делимся секретами опытных путешественников.

Бронируйте заранее

Планируйте отпуск за 2-3 месяца, мониторьте выгодные предложения на авиабилеты и туры. Все самое интересное уходит, как горячие пирожки. Чтобы не расстраиваться, не надейтесь на горящий тур.

Багаж и не сезон

Берите с собой минимум вещей, которые смогут уместиться в ручную кладь — не придется переплачивать при авиаперелетах.

Приезжайте в "дорогие" страны в не сезон, так вы сохраните существенную часть семейного бюджета.

Трансфер

Если путешествуете самостоятельно, изучите вопрос трансфера из аэропорта. Во многих европейских городах очень легко добраться до города на общественном транспорте. Такси обойдется в 10 раз дороже.

Страховка

Оформить страховку можно онлайн, не выходя из дома. Не экономьте на этом вопросе, услуги врачей за границей стоят очень дорого.

Транспорт

Экономьте на общественном транспорте — выбирайте жилье ближе к основным достопримечательностям города.

Экскурсии

Разузнайте заранее про бесплатные дни для посещений, которые часто бывают во многих европейских музеях. Не забывайте, что есть бесплатные экскурсии — free walking tour. Единственный минус — они чаще всего проходят на английском языке.

Еда и сувениры

Поищите заранее местные рестораны, подальше от туристических мест города. Как правило, там и порции побольше, и цены ниже.

Сувениры не стоит покупать в историческом центре или аэропорту, так вы переплатите в 2-3 раза. И забывайте про tax free!