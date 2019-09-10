Куда ехать, если надоели Турция и Египет

Большинство россиян предпочитают Египет и Турцию в период отпусков. В этих странах дешево, хороший сервис, а еще теплое море и чистые пляжи. Большинство невольно начинают думать о курортах Египта и Турции даже, если были там ранее. На самом деле, есть много альтернативных вариантов, которые не разочаруют соотношением цена-качество.

Тунис

В этой африканской стране много прекрасных курортов с белым песком и чистым морем. Кроме того, сервис примерно такой же, как и в Турции. Большинство отелей предоставляют "все включено", бассейны, первую линию и анимацию для семейного отдыха. Также Тунис подойдет и молодежи. На курортах этой страны можно прочувствовать арабскую культуру, а гиды организовывают поездки в пустыню Сахара на несколько дней.

Болгария

Эта солнечная страна пользуется большой популярностью у россиян. В ней можно найти курорты на любой вкус — семейные, молодежные и для людей в возрасте. Сервис больше похож не нечто среднее между Турцией и Европой. Здесь редко встречается "все включено", но шведский стол три раза в день имеется в каждом отеле. Пляжи чистые и оборудованы различными развлечениями для тех, кто привык проводить весь день на берегу.

Албания

О морских курортах в этой стране известно мало. Многие бояться ездить туда из-за войны, которая была в стране несколько лет назад. Однако сейчас это расцветающая страна, где восстанавливаются и строятся отели, а местные жители ремонтируют свои коттеджи и сдают их по низкой цене в сезон. Многие туристы уверяют, что некоторые пляжи Албании сильно напоминают Мальдивы своим белым песком, прозрачной водой и обилием зелени.

Азербайджан

В этой стране тяжело найти курорты с экзотическими морскими обитателями и турецким сервисом, но у нее есть свои плюсы. Каспийское море считается одним из лучших — оно теплое, а заход в воду постепенный. За последние годы Баку отстроили так, что он больше похож на американский мегаполис, а курортные пляжи оживают после захода солнца и превращаются в улицу с развлечениями на любой вкус.