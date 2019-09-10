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Туристы рассказали, что их пугает в гостиничных номерах 

Рамблер 25 минут назад
Туристы рассказали о самом пугающем в номерах
Фото: depositphotos.com
Туристы рассказали о том, какие места считают самыми страшными в гостиничных номерах. Такой опрос провели эксперты технической компании P&G Professional с участием более двух тысяч туристов.
Оказалось, что 97% туристов беспокоятся о присутствии в номере следов от предыдущих постояльцев. Особенно им не нравятся грязные простыни.
Две трети опрошенных признались, что они боятся одной только мысли о чьей-то засохшей слюне на подушке.
Еще 66% панически бояться обнаружить чужие волосы в душевой своего номера. Туристов также ужасает неприятный запах в номере.
При этом 84% не вернулись бы в отель, если бы их не устроила чистота предоставленного номера.
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Новости путешествий , Procter & Gamble
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