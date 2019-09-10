Туристы рассказали о самом пугающем в номерах

Туристы рассказали, что их пугает в гостиничных номерах

Туристы рассказали о том, какие места считают самыми страшными в гостиничных номерах. Такой опрос провели эксперты технической компании P&G Professional с участием более двух тысяч туристов.

Оказалось, что 97% туристов беспокоятся о присутствии в номере следов от предыдущих постояльцев. Особенно им не нравятся грязные простыни.

Две трети опрошенных признались, что они боятся одной только мысли о чьей-то засохшей слюне на подушке.

Еще 66% панически бояться обнаружить чужие волосы в душевой своего номера. Туристов также ужасает неприятный запах в номере.

При этом 84% не вернулись бы в отель, если бы их не устроила чистота предоставленного номера.