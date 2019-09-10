СМИ: авиабилеты с начала года подорожали на четверть

Цены на авиабилеты в эконом-классе с начала года выросли на 24,1 процента, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата

По данным издания, это подорожание стало самым интенсивным после мирового кризиса 2008 года, когда цены выросли также на 24,1 процента.

Кроме того, средние цены на авиабилеты в эконом-классе выросли на 18,3 процента по сравнению с прошлым годом. В предыдущие годы рост цен колебался в пределах от двух до 19 процентов.