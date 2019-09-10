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СМИ: авиабилеты с начала года подорожали на четверть 

Парламентская газета + ещё 1 45 минут назад
Авиабилеты с начала года подорожали на четверть
Фото: Парламентская газета
Цены на авиабилеты в эконом-классе с начала года выросли на 24,1 процента, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
По данным издания, это подорожание стало самым интенсивным после мирового кризиса 2008 года, когда цены выросли также на 24,1 процента.
Кроме того, средние цены на авиабилеты в эконом-классе выросли на 18,3 процента по сравнению с прошлым годом. В предыдущие годы рост цен колебался в пределах от двух до 19 процентов.
Ранее министр транспорта Евгений Дитрих заявлял, что в сентябре ведомство представит новый комплекс мер, направленных на снижение стоимости авиабилетов.
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Новости путешествий , Евгений Дитрих , Росстат , газета "Известия"
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