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Раскрыты отпускные пристрастия россиян 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Раскрыты отпускные пристрастия россиян
Фото: РИА Новости
Сервис путешествий «Туту.ру» провел опрос и выяснил, что большинство россиян хотели бы улететь из страны в отпуск осенью. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Всего в исследовании приняли участие три тысячи человек. Из них 38 процентов пожелали съездить на море с температурой воды от 25 градусов. Прохладное море устроило бы 16 процентов респондентов.
Другие не против отправиться в города Европы на экскурсии: таких ответов оказалось 14 процентов. Еще четыре процента хотели бы встретить осень в странах Балтии, а три процента — в Армении, Грузии или Азербайджане.
Однако четверть россиян признались, что готовы провести осенний отпуск на родине. Шесть процентов пожелали отдохнуть на даче, девять процентов — погулять в лесу или съездить на рыбалку, а 10 процентов — остались бы дома за просмотром сериалов и чтением книг.
Ранее в сентябре сообщалось, что число россиян, которые побывали за границей в 2019 году, выросло на четыре процента по сравнению с 2018 годом. Больше всего поездок было совершено российскими туристами в города Италии. На втором месте оказалась Турция, на третьем — Испания. В список 10 любимых россиянами направлений также попали Черногория, Грузия, Болгария, Греция, Германия, Франция и Армения.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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