Авиабилеты подорожали на четверть

Средняя цена авиабилета экономкласса выросла почти на четверть с начала 2019 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, похожая ситуация наблюдалась в 2008 году на фоне кризиса — тогда рост цен на перелет составил 24,1 процента. После этого в течение десяти лет подорожание колебалось от двух до 19 процентов за тот же период. При этом отмечается, что в августе стоимость билетов максимальная — затем она начинает падать ежемесячно вплоть до декабря.

Главный эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов пояснил, что рост цен на перелет экономклассом вызван увеличением издержек авиакомпаний, а также резким скачком цен на топливо в 2018 году.

Минтранс утверждает, что увеличение стоимости билетов не должно превышать инфляцию, и собирается принять меры для сдерживания роста цен. При этом в Минфине подчеркнули, что ведомство пока не обращалось с предложением о дополнительных субсидиях для авиаперевозчиков. Федеральная антимонопольная служба также следит за ситуацией с ценами на топливо после жалоб авиакомпаний.

2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. По его словам, это связано с операционными убытками отечественных авиакомпаний.