Чем русские туристы шокируют иностранцев

Чем русские туристы больше всего шокируют иностранцев

Наши люди за границей — явление хорошо изученное, но от этого не менее интересное. Черты национального характера особенно ярко у нас проявляются в зарубежных поездках, и тут уже можно говорить о сложившемся образе туриста из России. Так чем мы отличаемся от иностранцев и так ли это плохо?

Мы не будем писать об устоявшихся штампах. Все-таки девушки при полном макияже на шпильках и мужчины с тяжелым взглядом и золотым ролексом на запястье, прыгающие в бассейн, остались в нулевых. Внешне наш турист идентичен окружающей среде. Мы научились здороваться в магазинах и ресторанах, говорить «спасибо» официанту и не приносить в номер еду с завтрака. Но есть нечто неуловимое, что несомненно определяет нашу национальную принадлежность.

1. Русские всячески пытаются оторваться от коллектива, но при этом жить без него не могут

Еще лет двадцать назад в модных журналах стали появляться статьи на тему самостоятельных путешествий. Летать на отдых без туроператора стало тогда чуть ли не синонимом высокого интеллекта, а человек, способный сам забронировать билеты и отель, считался гуру путешествий.

«Ходить стадом», то есть поехать в групповой тур, для нас идея так себе, ведь так отдыхают только «колхозники». Такой снобизм совсем не в характере европейцев, а тем более китайцев и японцев. Они не видят ничего плохого в коллективных экскурсиях.

Наш человек не таков. Его хлебом не корми, дай проявить индивидуальность. Даже оказавшись в групповом туре, он будет всячески пытаться оторваться от коллектива и улизнуть, чтобы посмотреть то, что другим недоступно. И это самый настоящий кошмар для гидов, которые знают, что русским обязательно нужно дать «свободное время», иначе экскурсия им не в радость.

Зато потом, забравшись в автобус, русские будут с упоением рассказывать друг другу, что необычного увидели (не забывайте, мы все-таки интеллектуалы и почитать заранее о том месте, куда едем, для нас в порядке вещей), в каком магазине выгодно отоварились и какое местное вино продегустировали. В этом особая радость — продемонстрировать окружающим, какой вы бывалый путешественник и знаете толк в местных удовольствиях.

2. Русская смекалка

Борьба с житейскими трудностями у нашего человека, похоже, записана в геноме. Поэтому мелкие неудобства нас не смущают, ведь мы точно знаем, что это легко исправить. Притчей во языцех уже стала привычка немецких туристов с утра пораньше бросать свои полотенца на лежаки у бассейна или на пляже, чтобы застолбить места для себя на весь день. Пока весь остальной мир возмущается этим беспределом, русские действуют. Это же наши люди догадались, что нечего устраивать разборки по этому поводу, а лежаки можно с вечера… просто забрать к себе в номер. Все гениальное — просто.

Русские способны вызывать когнитивный диссонанс. Это на Западе все понятно — люди состоятельные покупают туры в дорогие отели, посещают роскошные рестораны и бутики. Ну, а менее состоятельные — наоборот. С нашим туристом не все так просто.

Мне вспоминается один случай. Поехали мы как-то большой компанией в австрийский город Грац. Поскольку большинство из нас было откровенными нищебродами, заселились мы в студенческий хостел с двухъярусными кроватями, самый, наверное, дешевый в городе.

Но в компании был один парень — бизнесмен из Екатеринбурга, человек небедный. Правда, одевался он своеобразно: хотя город Грац к морю никакого отношения не имеет, персонаж этот разгуливал в «гавайской» рубахе с пальмами, купальных трусах по колено и пластиковых тапках. Ну, как говорится, дело вкуса. И вот в конце путешествия мужик вспомнил, что забыл купить подарок жене. Угрызения совести были настолько велики, что рванул он в самый дорогой ювелирный магазин города. В трусах и гавайке.

Представьте, как изумились сотрудники магазина, когда увидели человека в таком прикиде, который купил бриллиантовое колье за 7 000 долларов, расплатился наличкой, засунул футляр с драгоценностями в карман трусов и пошел к выходу. Служащие бросились провожать дорогого клиента до дверей и испытали шок еще раз — клиент дождался трамвая, уселся в него и поехал в сторону нашего хостела. В котором довел до истерики девушку на ресепшен, демонстрируя колье и требуя сейф, которого там отродясь не было.

3. Русские любознательны и бесстрашны

Когда наш человек пересекает границу, на него начинают действовать какие-то непонятные силы, которые напрочь отключают доводы разума. И он старается объять необъятное. Москвич или питерец может ни разу в жизни не побывать в Третьяковке или Русском музее, но в поездке он старается скупить все экскурсии, предложенные оператором. Когда немцы, итальянцы или французы просто валяются на пляже и пьют пиво, русский турист исследует достопримечательности. Потому что — а что он выложит в инстаграм из отпуска? Один и тот же отельный пейзаж? Нет, это не наша тема.

По количеству покупаемых экскурсий — мы впереди планеты всей. Но этого мало. Оказавшись в экзотических странах, мы всё пытаемся испробовать на себе. В отличие от, например, китайцев, которые в любой стране мира находят китайский ресторан со своей едой и питаются только там. Мы же — нет.

Попробовать жареных кузнечиков, саранчу, подошву верблюда, улитки, мозг шимпанзе и настойку из живой змеи — дело чести.

Это же из-за нашей дамы в китайских ресторанах несколько лет назад запретили держать террариумы с живыми змеями. Раньше клиентам предлагалось самим выбрать себе рептилию на ужин. Вот эта дама и выбрала, а для верности еще и ткнула в нее пальцем, за что и была моментально укушена. Ну и что говорить об экстремальных развлечениях — полетах на парапланах, прыжков с небоскребов…?! И там русские туристы тоже впереди всей очереди.

4. Эмоциональные качели национального вопроса

Ни один народ в мире не дошел до такого абсурда в определении своей идентичности, как русские. Итальянцы не хотят выглядеть немцами или французами, а китайцы — японцами. И только русский человек искренне радуется тому, что за границей его не приняли за русского. Только мы можем выбирать отель по принципу «там нет русских». Иностранцы обычно счастливы встретить соотечественника и обменяться впечатлениями. Мы же, заслышав родную речь, делаем вид, что она нам незнакома.

Впрочем, последние лет пять популярно и диаметрально противоположное поведение — нарочито демонстрировать «я из России», нарядившись в футболки с портретами президента и натянув на чемодан чехол с матрешками и медведями. Иногда поведение некоторых соотечественников доходит до откровенного хулиганства. Вспомните, как несколько лет назад 9 Мая в Турции наши отдыхающие загнали немецких туристов в бассейн и заставляли кричать «Гитлер, капут!» И это, конечно, не делает нам чести.

5. Русские много пьют

Но это еще полбеды. Потому что, строго говоря, русские пьют не больше тех же скандинавов, а главное, умеют это делать. Плохо то, что приобщить к этому занятию они пытаются окружающих. Из благих побуждений, конечно же.

Помню, в одном международном пресс-туре наши мужики так напоили бедного японца, что тот был вынужден несколько часов отдыхать на травке. И ведь знали же, мерзавцы, что у представителей желтой расы в организме отсутствует фермент, расщепляющий спирт. Но ничего не могли с собой поделать — желание показать собственные возможности затмило доводы разума.

Но это частный случай. В остальном же с русскими весело, интересно и забавно — это отмечают все, кто сидел с ними за одним столом.