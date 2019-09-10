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Предприимчивый британец превратил авиалайнер в гостиницу 

Мир24 1 час назад
Британец превратил авиалайнер в гостиницу
Фото: Мир24
Британец Тоби Рис Дэвис выкупил списанный Airbus A319, а затем переоборудовал его в гостиничный номер, потратив на это более $55,5 тысяч, сообщает Daily Mail.
Переночевать в необычных апартаментах, которые находятся в Южном Уэльсе, может любой желающий. Это будет стоить $220 (около 15 тыс. рублей).
Гостиницу-лайнер уже посетили двенадцать семей, которые остались очень довольны. Внутри аэробуса четыре кровати, кухня и душ.
Как отмечает издание, самолет, чтобы доставить до места назначения, пришлось разрезать на две части, поскольку он был слишком большим. Затем Дэвис с помощью строительного крана снова собрал конструкцию.
Ранее сообщалось о необычном необычном отеле в одном из городков штата Айдахо. Там всего за $200 за ночь можно остановиться в гигантской картофелине. Изначально это был арт-объект из стали и бетона, который использовали как рекламный реквизит. Когда картошка выполнила свое предназначение, владельцам объекта пришла мысль сделать из нее отель. В результате и появилась гостиница Big Idaho Potato Hotel.
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