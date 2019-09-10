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Самолет венгерского лоукостера вынужденно сел в Бухаресте 

360tv.ru 1 час назад
Венгерский самолет вынужденно сел в Бухаресте
Фото: 360tv.ru
Самолет венгерского бюджетного перевозчика Wizz Air, летевший из Лондона в румынский город Яссы, вынужденно сел в столице Румынии Бухаресте. По данным перевозчика, у лайнера возникли технические неисправности, сообщило издание DCNews.
На борту Airbus A320 находились 170 пассажиров. Посадка прошла благополучно. Людей отправили до Ясс автотранспортом. К 23:15 по московскому времени, 9 сентября они уже должны были прибыть на место.
Самолет отправили на проверку. По некоторым данным, как сообщил ТАСС, неисправность была вызвана столкновением лайнера с птицей.
Ранее в аэропорту Еревана задержали пассажира, который при посадке на рейс до Москвы заявил, что в его багаже находится бомба. Остальных пассажиров вывели из салона, самолет досмотрели. Взрывного устройства на борту не нашли.
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