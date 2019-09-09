Авиакомпания отменила рейс в последнюю минуту

Авиакомпания отменила рейс в последнюю минута из-за старого долга

Национальная авиакомпания Словении Adria Airways отменила рейс в Австрию из-за долга двухлетней давности в 250 евро. Об этом сообщает местное издание SiolNet.

Самолет должен был вылететь из Любляны в Вену, однако сотрудники авиакомпании в последнюю минуту решили не осуществлять перелет, поскольку в австрийском аэропорту лайнер ожидали судебные приставы и сотрудники полиции.

Выяснилось, что в 2017 году Adria Airways задолжала одному из пассажиров компенсацию в размере 250 евро за отмененный рейс. Мужчина безуспешно требовал вернуть деньги, а затем подал на перевозчика в суд и выиграл дело. Тем не менее авиакомпания так и не погасила свой долг.

Источник издания не уточняет, что было бы с самолетом после приземления в аэропорту Вены, однако, по его информации, лайнер принадлежит не Adria, а немецкой компании WDL Aviation, которая предоставила его в аренду.

В мае сообщалось, что несколько пассажиров авиакомпании МАУ не попали на рейс Киев — Одесса после того, как их забыли в аэропорту «Борисполь». По предварительной информации, пассажиров не довезли от терминала к самолету, и он улетел без них. Представитель авиакомпании подтвердил, что около 30 человек не попали в самолет.