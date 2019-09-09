Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Авиакомпания отменила рейс в последнюю минута из-за старого долга 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Авиакомпания отменила рейс в последнюю минуту
Фото: Lenta.ru
Национальная авиакомпания Словении Adria Airways отменила рейс в Австрию из-за долга двухлетней давности в 250 евро. Об этом сообщает местное издание SiolNet.
Самолет должен был вылететь из Любляны в Вену, однако сотрудники авиакомпании в последнюю минуту решили не осуществлять перелет, поскольку в австрийском аэропорту лайнер ожидали судебные приставы и сотрудники полиции.
Выяснилось, что в 2017 году Adria Airways задолжала одному из пассажиров компенсацию в размере 250 евро за отмененный рейс. Мужчина безуспешно требовал вернуть деньги, а затем подал на перевозчика в суд и выиграл дело. Тем не менее авиакомпания так и не погасила свой долг.
Источник издания не уточняет, что было бы с самолетом после приземления в аэропорту Вены, однако, по его информации, лайнер принадлежит не Adria, а немецкой компании WDL Aviation, которая предоставила его в аренду.
В мае сообщалось, что несколько пассажиров авиакомпании МАУ не попали на рейс Киев — Одесса после того, как их забыли в аэропорту «Борисполь». По предварительной информации, пассажиров не довезли от терминала к самолету, и он улетел без них. Представитель авиакомпании подтвердил, что около 30 человек не попали в самолет.
Исполинский лайнер засняли во Владивостоке
Последние новости
Раскрыта возможная личность эвакуированного из России шпиона США Раскрыта возможная личность эвакуированного из России шпиона США Москва отреагировала на сообщения об эвакуации американского шпиона из России Москва отреагировала на сообщения об эвакуации американского шпиона из России Напавшего на главу ЦИК Памфилову отправили в СИЗО Напавшего на главу ЦИК Памфилову отправили в СИЗО
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как кормят в бизнесе и экономе разных авиакомпаний
Как кормят в бизнесе и экономе разных авиакомпаний1
Назван эмират, где отдых дешевле, чем в Дубае
Назван эмират, где отдых дешевле, чем в Дубае2
Куда обращаться, если потеряли паспорт за границей
Куда обращаться, если потеряли паспорт за границей
Во Владивосток прибыл крупнейший круизный лайнер
Во Владивосток прибыл крупнейший круизный лайнер7
Как россиянка выжила в авиакатастрофе
Как россиянка выжила в авиакатастрофе
Видео
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
04:28
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
Новости путешествий
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
00:26
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
Новости путешествий
Исполинский лайнер засняли во Владивостоке
00:15
Исполинский лайнер засняли во Владивостоке
Новости путешествий
Как обманывают туристов туристические агентства
05:54
Как обманывают туристов туристические агентства
Новости путешествий
Заброшенные места, куда никто не может попасть
10:03
Заброшенные места, куда никто не может попасть
Новости путешествий
Зачем туристы едут в Чернобыль
10:17
Зачем туристы едут в Чернобыль
Новости путешествий
Где встречается йошкин кот
10:45
Где встречается йошкин кот
Новости путешествий
Почему юные россияне гибнут в отелях Турции
02:21
Почему юные россияне гибнут в отелях Турции
Новости путешествий
Аэропорт на Багамах ушел под воду
00:33
Аэропорт на Багамах ушел под воду
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение