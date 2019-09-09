Назван эмират, где отдых дешевле, чем в Дубае

9 сентября Раки Филлипс, новый директор Департамента по развитию туризма эмирата Рас-эль-Хайма, назвал уникальные особенности региона, которые могут привлечь российских туристов.

«Только у нас есть горы — насколько я знаю, многие русские просто влюблены в них. Ещё одно важное отличие нашего эмирата — доступное размещение. Цены в отелях в Рас-эль-Хайме на 15–20% ниже, чем в Дубае. Мы планируем открывать больше доступных «четверок» и «троек». Ну а для любителей слиться с природой доступен глэмпинг — размещение в комфортабельных палатках практически на побережье», — отметил он.

В качестве вишенки на торте — чартеры туроператоров Coral Travel и TUI, которые стартуют в конце октября и будут летать дважды в неделю.

Наблюдатели отмечают, что еще одним уникальным отличием эмирата можно назвать близость Омана. «Доехать до него можно за 20 минут, а пребывание там очень разнообразит отдых в Рас-эль-Хайме», — отмечают они.