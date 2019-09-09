Куда обращаться, если потеряли паспорт за границей

Мы давно мечтали поехать в Индию. И вот, когда наш самолет приземлился на экзотической земле, мы от радости помчались исследовать окрестности, омываемые Индийским океаном. Закруженные вихрем впечатлений, вечером обнаружили, что сумочку с паспортами где-то оставили. А возможно, предположили мы, ее просто украли. И сейчас я хочу поделиться с вами, нашими дорогими читателями ИА «Экспресс-Новости», своим опытом, связанным с потерей паспорта за рубежом.

Обращаемся в полицию

Нам посоветовали незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции. Там пообещали предпринять все возможные меры для поиска сумочки. Однако и паспорта, и сумочка канули в Лету. В полиции мы написали заявление. Копию заявления заверили и отдали нам в двух экземплярах. Один экземпляр, как нам сказали, предоставляется в посольство, другой — в УФМС по месту жительства. Кроме того, нам предложили подписать документ, где указан был список пропажи и прописаны наши права.

Обращаемся в посольство РФ на территории иностранного государства

Следующая локация — это посольство. В идеале нужно было с собой иметь две фотографии, российский паспорт, копию заграничного паспорта. Хорошо бы предоставить и другие, подтверждающие личность, документы: водительское удостоверение, военный билет, даже карточка из библиотеки сгодилась бы.

Однако нам предъявить вообще было нечего. Ни родственников, ни знакомых, ни близких, никого рядом, кто мог подтвердить нашу личность.

Пришлось звонить в Россию и просить родителей по электронной почте высылать дубликаты паспортов. Благо за рубеж необязательно возить с собой российский паспорт. И вот на полочке дома в тот момент он оказался очень кстати.

Далее на автобусе мы отправились в другой город, где находится российское посольство, Мумбаи. Важно, что посольство имеет определенные приемные часы. Нас об этом предупредили. Как и том, что в подобных ситуациях запись на прием не потребуется.

Выданное в тот же день свидетельство о праве возвращения на родину оказалось действительным только в течение 14 дней. Отдыхать мы планировали 10 дней и укладывались в указанные сроки.

По возвращении домой срочно идите в УФМС

Хорошо, что мы в УФМС сказали, что паспорт просто потеряли. Так как в случае кражи полиции выделен трехмесячный срок на поиск нарушителя, но наши паспорта уже были готовы через 10 дней.

Господа отдыхающие, будьте внимательными со своими документами. Не повторяйте наших ошибок. Это мы беспечные оптимисты восприняли происходящее как дополнительную экскурсию по иностранным учреждениям. А ведь многим такие происшествия могут серьезно испортить настроение и омрачить надолго впечатления от подобного отпуска.