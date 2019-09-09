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Власти Таиланда отложили введение туристического сбора 

TourDom + ещё 5 4 часа назад
В Таиланде отложили введение туристического сбора
Фото: TourDom
Министерство туризма и спорта Таиланда отложило планы по введению в этом году туристического сбора с иностранных гостей. Об этом 9 сентября, сообщает газета Bangkok Post.
«Мы не хотим вводить налог в этом году, так как это может ухудшить ситуацию с туризмом, особенно когда бат настолько силен», — пояснил постоянный секретарь по туризму Чхоте Трачу.
Старший директор по исследованиям экономического и финансового рынка в Сиамском коммерческом банке Кампон Адирексомбат предполагает, что до конца года тайская валюта останется на уровне 30–31 за 1 $ и не достигнет отметки 29 батов, однако туроператорам необходимо подготовиться к возможным валютным рискам в следующем году.
Проанализировав ситуацию, власти Таиланда решили повременить с налогом, несмотря на то что весной 2019 года Чхоте Трачу говорил о другом. Он утверждал, что его сумма будет минимальной и не повлияет на отрасль.
Сейчас секретарь убежден в том, что поток туристов в Таиланд продолжит расти в связи с тем, что правительство продлило временную отмену визового сбора для приезжих из некоторых стран. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных порталом TourDom.ru, российских туристов вряд ли испугал бы сбор в 100 батов (202 руб.). Таиланд по-прежнему остается одним из самых популярных зимних курортов для наших соотечественников, что обусловлено относительно доступными ценами на направление.
Отметим, что согласно официальной статистике Туристического управления Таиланда с января по декабрь прошлого года в стране побывало около 1,5 млн туристов из России, что на 9,4% больше, чем за предыдущий год.
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Новости путешествий , Минспорта
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