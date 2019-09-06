Турист заплатил 68 тысяч долларов за стакан пива

Австралийский турист, журналист Питер Лейлор (Peter Lalor) заплатил 55 тысяч фунтов стерлингов (около 68 тысяч долларов) за стакан пива в баре отеля Malmaison в Манчестере (Великобритания). Об этом сообщает Guardian.

По словам Лейлора, ему пришлось дважды набирать пароль от своей кредитной карты на терминале, из-за чего с его счета списали 55 тысяч фунтов вместо 22,5 фунта (около 28 долларов). После этого турист попросил сотрудницу бара уточнить уплаченную им сумму. Девушка испугалась и не сразу показала австралийцу чек за пиво. Менеджер отеля пообещал исправить ошибку, и Лейлор покинул бар, будучи уверенным, что банк не спишет с его счета такую большую сумму. Однако он ошибался: сумма была списана, и на ее возврат потребуется до 10 рабочих дней.

Представитель отеля Malmaison связался с Питером Лейлором, извинился за ошибку и пообещал провести расследование произошедшего.

4 сентября сообщалось, что туристка заплатила 10,1 тысячу шекелей (2,8 тысячи долларов) за шаурму в Израиле. Она расплатилась в закусочной банковской картой, и только после этого заметила списанную сумму. В заведении заявили, что транзакция была ошибкой.