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Авиапассажиров скоро будут взвешивать перед каждым рейсом 

TURIZM.RU 2 часа назад
Британская компания Fuel Matrix бьется за внедрение в авиакомпаниях системы принудительного взвешивания пассажиров. По мнению инициаторов нововведения, расход топлива может значительно меняться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от общего перевозимого веса. Используя собранные данные о весе пассажиров, перевозчики смогут определить точное количество авиационного керосина, необходимого для выполнения конкретного рейса. Это в свою очередь поможет снизить выбросы углекислого газа в окружающую среду.
В настоящее время авиакомпании для подсчета количества топлива используют усредненные данные о весе пассажиров. Так, средний вес мужчин определяется в 88 кг, женщин — 70 кг, детей — 35 кг. Исходя из этих данных, перевозчики и проводят заправку своих самолетов. Однако, в Fuel Matrix уверены, что компании часто заливают больше топлива, чем нужно. По их данным, на большинстве рейсов излишек составляет более 1%, а количество выбросов возрастает при этом на 0,3-0,5%. Если же брать точные данные о весе пассажиров, общая экономия топлива в мире может составить до 835 млн евро в год.
В настоящее время Fuel Matrix ведет переговоры по внедрению системы с несколькими перевозчиками Великобритании. Взвешивание предлагается производить с помощью специальных «прижимных подушек» и может происходить, когда пассажиры регистрируются или сдают багаж. Каждый пассажир должен будет дать согласие на процедуру взвешивания. Вся полученная информация будет конфиденциально передаваться авиакомпании.
В 2015 году о намерении взвешивать всех пассажиров объявила авиакомпания «Узбекские авиалинии». Однако дальше заявлений эта инициатива не пошла. В 2017 году добровольную схему определения веса пассажиров запустила компания Finnair. Это было сделано для того, чтобы вычислять потребность в топливе для рейсов.
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