Что нужно знать при покупке туристической страховки

Главные правила при оформлении туристической страховки

Вот он — долгожданный отдых. Ты едешь в теплую страну, любуешься красивыми пейзажами, знакомишься с новой культурой, в общем, наслаждаешься отпуском. Но даже в самой безопасной стране с самым лучшим сервисом ты не застрахован от непредвиденных ситуаций. Например, ты поскользнулся, упал, очнулся — гипс. Что будешь делать? Страховки нет, и придется платить из своего кармана. А медицина в Европе и уж тем более в Америке — это очень дорогое удовольствие. Поэтому стоит оформить туристическую страховку перед поездкой. Это практически такой же полис как и тот, которым пользуются в России, но выплаты будут идти уже зарубежному медицинскому учреждению. С нюансами его оформления мы и познакомим тебя сегодня. Разобраться в этом вопросе нам помогли ребята из сервиса Turinsure.ru, в котором можно оформить страховку онлайн.

1. Услуги, входящие в страховку

Если ты купил туристическую страховку, то это не значит, что тебе предоставят первоклассный сервис, сделают голливудскую улыбку, подтяжку лица и тому подобное. В базовые риски включен достаточно небогатый выбор: амбулаторно-стационарное лечение, лекарства по рецепту, транспортировка больного и репатриация в случае смерти. То есть не так много услуг. Стоимость такой базовой страховки колеблется от 1000 до 2000 рублей за 30 дней в году. Некоторые компании добавляют дополнительные пункты в свои базовые тарифы. Узнать, что входит в риски, ты можешь на сайте сервиса Turinsure.ru. Лучше заранее понимать, какие услуги предоставляются бесплатно, чтобы потом не выяснять отношения с сотрудниками больницы и страховой компании.

2. Дополнительные опции

Многие страховые компании предоставляют клиентам возможность добавления дополнительных опций к базовой страховке для расширения ее возможностей. Так, к примеру, если ты планируешь пляжный отдых, то не помешает включить дополнительную опцию помощи при солнечных ожогах. Для экстремального отдыха стоит брать спортивную страховку, а также поисково-спасательные работы, эвакуацию и тому подобное. Если у тебя есть хронические заболевания, то можно добавить помощь при обострении хронических заболеваний. Доплаты к основной сумме сравнительно небольшие, но зато это существенно расширит твои возможности.

3. Обстоятельства, отменяющие страховку

Алкоголь и наркотики — зло. И это не лозунг а-ля «Лев Против» и других движений против распития алкоголя, а суровая правда. Если ты напьешься, накуришься, объешься таблеток, в общем, будешь в состоянии опьянения, то при получении любой травмы практически все страховые компании откажут в медицинской помощи по полису. Ну а если ты в этом состоянии еще и нанес кому-то вред или поломал что-нибудь, то готовься к суровым последствиям, особенно если речь о каком-нибудь Сингапуре.

4. Покупка страховки на точную дату

То есть ее нужно брать тогда, когда билеты уже на руках. Иначе придется переплачивать. Но есть и другой вариант — «страховка в периоде». Как рассказали ребята из сервиса Turinsure.ru, ее можно купить в любое время, даже если ты только планируешь путешествие. Действовать она начинает с того момента, как ты пересечешь границу страны. А вот оформить страховку, находясь уже за рубежом, будет непросто. Большинство компаний могут оформить ее даже за границей, но она будет действовать на следующую поездку.

5. Франшиза

Нет, это не открытие бизнеса по лицензии, а плата за саму страховку. У некоторых компаний для определенных стран, например Египта, при наступлении страхового случая необходимо оплатить определенную сумму — франшизу, указанную в полисе. К примеру, ты повредил там ногу. Франшиза составляет 30 евро, счет выставлен на 100 евро. В таком случае ты оплачиваешь 30, а страховая компания доплачивает 70. В Шенгенской зоне в США и других развитых странах документ оформляется без нее. Узнать подробнее о том, есть ли франшиза в страховке, ты можешь на сайте сервиса Turinsure.ru.

6. Повышающие коэффициенты

Чем старше человек, тем дороже ему обходится страховка. Это связано с тем, что с возрастом у людей выше риск получения солнечного удара, инфаркта, инсульта и других проблем со здоровьем. Недавно генеральный консул России в Турции сообщал, что в Анталье, популярном курорте этой страны, за 2019 год числится уже несколько десятков погибших россиян, многие из которых умерли из-за того, что переоценивали свое состояние здоровья. Повышающие коэффициенты для пожилых людей есть в любой страховой компании. Если ты планируешь ехать на отдых всей семьей и взять с собой родителей, то загляни на сайт сервиса Turinsure.ru, на котором представлены компании с самыми низкими повышающими коэффициентами для пенсионеров. Кстати, дети тоже попадают в особую категорию риска, и на их страховку во многих фирмах коэффициенты тоже есть. Но можно найти компании, предлагающие даже уменьшение цены на их оформление. Для поиска таких организаций можно использовать все тот же Turinsure.ru, где можно подобрать страховку с понижающим коэффициентом на детей от 1 года до 18 лет.

7. Порядок работы

Учти, что за рубежом подбором медицинских услуг и оказанием помощи занимается не российская страховая компания, а компания-ассистанс. То есть партнер, с которым у нее заключен договор. Перед покупкой страховки желательно ознакомиться с работой компании-ассистанса в стране, куда ты собрался ехать. Сделать это можно, к примеру, на сайте assistances.pro. Это важно знать, чтобы понимать, к кому обращаться за помощью в случае необходимости.

8. Аккредитация

Может произойти такая неприятная ситуация, когда ты, даже имея страховой полис на руках, не сможешь подать с ним документы на Шенгенскую визу. Почему? Не все российские компании аккредитованы в визовых центрах стран Шенгена. Поэтому, если ты покупаешь страховку, не забудь узнать, числится ли фирма там, куда ты планируешь подавать документы. Или покупай страховку на сайте сервиса Turinsure.ru. В нем представлены только те компании, которые аккредитованы во всех визовых центрах стран Европы.

9. Правильный алгоритм действий

Если наступил страховой случай, не надо пытаться звонить в местную скорую помощь. Сначала нужно звонить в компанию-ассистанс. Ее номер будет указан в полисе. Описываешь суть проблемы, и, если не можешь доехать до больницы, компания вызовет скорую помощь или врача. Если можешь доехать — отправят в учреждение и перешлют туда гарантийное письмо о том, что твое лечение будет оплачено страховой компанией. В больнице важно уточнить, получили ли они гарантийное письмо. Если нет, то за лечение будешь платить из своего кармана. Если там предлагают дополнительные услуги, уточняй у компании-ассистанс, входят ли они в страховку.

10. Надежная страховая компания

Оформить полис можно хоть в ближайшем подземном переходе, хоть в многочисленных офисах брокеров. Но здесь турист может столкнуться, например, с незанесением документа в базу страховой компании. При обращении за медицинскими услугами по таким бумагам туристу придется оплачивать медицинскую помощь из своего кармана. На российском рынке немало сомнительных предложений. Чтобы не нарваться на них, можно пользоваться услугами проверенных страховых компаний и сервисов, реализующих такие услуги для путешественников. Выбирая качественные фирмы, ты гарантированно получишь медицинскую помощь в случае одного из рисков. В сервисе Turinsure.ru представлены только проверенные временем компании с лучшими ценами на рынке туристического страхования. По ссылке ниже ты можешь подобрать надежный и недорогой вариант для путешествия. Выбрать страховку для путешествия →