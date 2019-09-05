Гора «Сампо» в Карелии разочаровала туристов

Телеканал «Моя Планета» попросил известных путешествующих блогеров рассказать о недооцененных достопримечательностях и местах, которые их разочаровали. Неожиданно в списке разочарований оказалась известная карельская достопримечательность.

О том, что Гора «Сампо» в Кондопожском районе Карелии не оправдывает ожидания, написал блогер и автор «Моей Планеты» Иван Кузнецов

— Гора Сампо в Карелии. Она находится в 36 км от Петрозаводска. Ее почему-то включают во все туристические путеводители, как главную достопримечательность региона — наравне с Кижами, мраморным карьером Рускеала и другими. На деле это маленькая скала в 10 м от шоссе, с которой ничего не видно, хотя… должна быть панорама на озеро, — выразил мнение автор.

Любопытно, что в список разочарований блогер включил также Красную площадь в Москве:

— По-моему, все, кто оказываются на ней впервые, удивляются, насколько она меньше, чем кажется по телевизору во время парадов, — подтвердил он общее мнение.

В его списке разочарований также Роза Пик и вся Красная Поляна в Сочи, которая на деле оказалась очень узкой. Самые недооцененные достопримечательности, по его мнению, это соседние с Карелией национальные парки Финляндии.

Другой блогер Павел Макаров признается, что его разочаровали Эйфелева и Пизанская башни, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, древние развалины в Афинах, египетские пирамиды.

— Понятно, что это все мощнейшие достопримечательности, но, когда смотришь на них вживую, они не кажутся такими эпичными и не вызывают сильных эмоций, — выразил он свое мнение.

Самыми унылыми странами он назвал Уругвай и Парагвай. Самая недооцененная страна, по его мнению, Китай.

Другими блогерами в списке главных разочарований названы лондонский Тауэр и «самый скучный город в мире» Рим. Самое недооцененное место в мире, по общему мнению блогеров, Россия. Из памятников, которые стоит посетить, были названы Усьвинские столбы в Пермском крае, мыс Флотский в Ленинградской области, столбы выветривания Маньпупунёр в Республике Коми и, кстати, карельские леса.

Для справки:

Гора Сампо получила свое название после того, когда на ней в 1960-е годы снимали фильм-сказку «Сампо», созданный по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».