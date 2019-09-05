Какие места испортили туристы ради «селфи»

С каждым годом число туристов в самых популярных местах планеты увеличивается в геометрической прогрессии. Люди жаждут увидеть своими глазами "те самые" достопримечательности и непременно сделать возле них "селфи". А между тем из-за ежегодного наплыва миллионов людей природные и культурные ценности Земли теряют свой истинный облик, и некоторые из них уже никогда не будут прежними.

Великая Китайская стена

На сегодняшний день от главной достопримечательности Китая осталась лишь треть. Разрушилась Великая Китайская стена не только под воздействием времени и эрозии, но из-за нескончаемого потока путешественников. Некоторые части стены разгромлены, другие покрыты граффити.

Эверест

davidliano.com

За последние десять лет высочайшая вершина мира стала невероятно туристическим местом — покорить ее мечтают миллионы людей со всего света. Вот только эти же миллионы оставляют близ Джомолунгмы бессчетное количество мусора: за один только 2019 год с горы убрали 11 тонн отходов, оставленных туристами.

Бали

Один из излюбленных путешественниками пляж Бали Кута так же, как Эверест страдает от грязнуль. Особенно это заметно в зимнее время, когда течение становится более сильным, и некогда белоснежный песок покрывается горами мусора.

Стоунхедж

В день зимнего солнцестояния к одной из самых известных достопримечательностей Великобритании стекаются тысячи людей, желающих отметить праздник. После себя они оставляют мусор, граффити и даже жвачку на камнях. Все это за туристами убирают десятки простых рабочих.