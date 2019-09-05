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Италия стала фаворитом российских туристов 

News.ru 3 часа назад
Италия стала фаворитом российских туристов
Фото: News.ru
Минувшим летом жители России больше всего летали отдыхать в Италию. Туда было куплено на 15% билетов больше, чем годом ранее. Следом идут Турция и Испания.
Итоги туристических предпочтений подвёл сервис поиска билетов Skyscanner. По данным ресурса, также в топ-10 вошли Черногория, Грузия, Болгария, Греция, Германия, Франция и Армения. При этом наибольший всплеск интереса пришелся на полеты во Францию (спрос на поездки туда увеличился на четверть), Турцию (+23%) и Черногорию (+20%)
При этом Россия осталась лидером по объёму всех совершенных бронирований летом-2019 (53%). Ранее News.ru писал о том, что рейтинг популярных среди туристов малых российских городов появился в Сети. В него вошли Бахчисарай в Крыму, Олонец в Карелии, Суздаль во Владимирской области, Переславль-Залесский и Мышкин в Ярославской области.
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