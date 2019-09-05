Пассажир заменил пропавшего пилота

Пассажир авиакомпании EasyJet сам предложил свои услуги по управлению воздушным судном, когда выяснилось, что пилот не вышел на работу.

Так, рейс должен был лететь из Манчестера в Аликанте, однако после того, как пассажиры уже прошли регистрацию, авиакомпания сообщила о задержке рейса на неопределенный срок. Причиной стала неявка пилота на работу.

Но один из пассажиров рейса Майкл Брэдли поспешил на помощь. Оказалось, он сам профессиональный пилот и собирался на этом самолете лететь в отпуск. Он настолько хотел поскорее оказаться на отдыхе, что предложил авиакомпании свои услуги, позвонив на горячую линию.

«Я позвонил EasyJet и сказал: «Привет, я стою в терминале, ничего не делаю. У меня при себе своя лицензия пилота и удостоверение личности. Я бы очень хотел поехать в отпуск, и если вам нужна услуги пилота, я стою здесь и готов к работе», — рассказывал мужчина.

Ровно через 38 секунд представители авиакомпании перезвонили ему и согласились.

Пассажиров впустили на борт, после чего к ним обратился пассажир-спаситель Майкл Брэдли.

«Я, конечно, в обычной одежде, но на всякий случай надел пару служебных ботинок. Так что, если вы не против, чтобы один из ваших пилотов выглядел подобным образом, то сегодня мы полетим в Аликанте», — заявил Брэдли пассажирам.

Слова неожиданного пилота пассадиры встретили овациями. Авиакомпания отметила, что допустила пилота до работы после серьзезной проверки и поблагодарила Брэдли ща помощь. Рейс завершился без каких-либо проблем.