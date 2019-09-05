Чернобыльская зона побила рекорды по посещаемости туристами

Чернобыльская зона побила рекорд по посещаемости за первые восемь месяцев текущего года. Об этом сообщают украинские СМИ.

Только в августе Чернобыльскую зону посетило более 14 тысяч человек. А в целом, за восемь месяцев 2019-го заповедник посетило 74 671 туристов.

Больше всего туда приезжают из самой Украины, Великобритании и Польши.

Такой туристический бум администрация заповедника объясняет выходом популярного сериала «Чернобыль» от HBO и значительным упрощением попдания в зону. Кроме того, турагентства разрабатывают для путешественников новые маршруты.

«Но стоит помнить, что это не парк развлечений. Это территория, где необходимо соблюдать особые правила безопасности», — отметил Кирилл Гарник, помощник директора заповедника.

Напомним, новый президент Украины Владимир Зеоленский упростил порядок пребывания в зоне отчуждения и разрешил съемку на территории.