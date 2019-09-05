Почему стоит путешествовать по «Золотому кольцу»

Всё больше туристов предпочитают отдыхать в «бархатный сезон». И в этом смысле маршрут «Золотое кольцо» необыкновенно красив и притягателен.

Чем именно — мы расспросили исполнительного директора Союза городов «Золотого кольца» Наталью Булах.

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Ольга Савичева , «АиФ-Ярославль»: Наталья Владимировна, насколько популярен маршрут «Золотое кольцо» среди отечественных и иностранных туристов?

Наталья Булах: «Золотое кольцо России» — это старейший российский туристический маршрут. В этом году ему исполняется 52 года, и этот бренд знают во всём мире. Изначально, десятилетия назад маршрут был исключительно автобусный, а в наши дни путешествовать по «Золотому кольцу» российские туристы предпочитают самостоятельно, на собственных автомобилях. И чаще всего они приезжают на выходные дни и праздники и бывают в двух-трёх городах за один раз: у нас очень удачная логистика — путешественники могут посетить за выходные Суздаль и Владимир, Ростов и Переславль, Кострому и Ярославль. Если мы говорим про интуристов, то это теплоходы и автобусные экскурсии и, как правило, на более длительный срок, с посещением большего количества городов.

— Какие города входят сегодня в этот маршрут?

— Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич (его включили в маршрут в 2018 году), Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Ярославль, который признан столицей «Золотого кольца».

— И что вызывает наибольший интерес у путешественников?

— Самый популярный среди туристов, как российских, так и иностранных, — Суздаль. Ежегодно город-музей под открытым небом посещают свыше 1,7 млн человек. В Суздале всего около 10 тысяч жителей, и практически все заняты так или иначе в туристическом бизнесе.

Интересный факт: среди гостей города очень много китайцев. И если брать их «экспансию» на маршруте «Золотое кольцо», то под неё попадают Суздаль, Сергиев Посад и Владимир. В ближайшие 2-3 года и в других городах появятся китайцы в большом количестве.

Второй город по посещаемости — Сергиев Посад. Туристов здесь в первую очередь привлекает Троице-Сергиева лавра. Многие говорят, что Сергиев Посад — это город одной достопримечательности, но это не так. У него большой потенциал, ведь кроме лавры там есть много замечательных мест для посещения. Это и музей русской игрушки, и «Кухмистерская», и выставочный зал «Колокола Руси», и близкое Абрамцево, связанное с именами великих художников, и Черниговский скит.

Если продолжать рейтинг дальше, то Ярославлю можно смело отдать третье место по посещаемости. В прошлом году в нашем городе побывали 1,2 млн туристов.

— Нравятся ли иностранным туристам наши праздники, различные фестивали?

— Интуристы приезжают не на события и праздники, а чтобы полюбоваться на настоящую Россию — ощутить необыкновенную атмосферу старинной застройки, увидеть достопримечательности, поражающие воображение храмы и церкви.

Любопытно, что празднования дней городов не привлекают туристов вообще — люди стараются в эти дни туда не ездить. Эти мероприятия больше ориентированы на местных жителей.

— Что вы посоветуете нашему, отечественному туристу, выбирающему экономный отдых?

— «Золотое кольцо» предоставляет для туристов широкий спектр услуг в различных ценовых категориях. В городах на маршруте есть как дорогие 4-звёздочные гостиницы, так и хостелы. По статистике, треть туристов выбирают гостиницы, а две трети предпочитают снимать квартиры. Ещё если мы говорим про экономный отдых, то на маршруте есть такая интересная возможность — получить паспорт туриста «Золотого кольца». Он предоставляет скидки на посещение музеев, ресторанов, кафе, гостиниц практически во всех городах «ЗК». Паспорт туриста можно оформить в Ярославле, Владимире и Переславле-Залесском.

Пленяющая красота

— Какой город самый красивый лично для вас?

— Я люблю все города по-своему. Вы поймите, ведь и туристы едут не за какой-то конкретной достопримечательностью в тот или иной уголок «Золотого кольца», а за новыми яркими впечатлениями. И сейчас для нас главная задача — сохранить неповторимую атмосферу каждого города. Понятно, что они растут, развиваются, время не стоит на месте, но когда город теряет свой исторический облик и вместо маленьких деревянных домиков вырастает бетонный куб — это уничтожает его особость и дух.

Мой родной город — Ярославль. Мы так привыкли ходить по нашим старинным улочкам, фактически не замечая прелестных домов и фасадов, роскошных храмов… Мы либо смотрим себе под ноги, либо разговариваем по телефону, взгляд наш «замылен», и мы шагаем мимо настоящей красоты, полюбоваться которой приезжают из далёких стран и со всех уголков России туристы.

Когда я начала заниматься туризмом, то поймала себя на мысли, что стала по-другому смотреть на Ярославль, как смотрят на него путешественники. И советую ярославцам время от времени поднимать глаза от телефонов, чтобы заново увидеть и почувствовать свой родной город.

Ещё очень люблю Ростов Великий. Это тихий провинциальный городок со своим шармом. Ростовский кремль с его Митрополичьим садом — это что-то потрясающее. Когда оказываешься в этих древних стенах, будто попадаешь в другое измерение, погружаешься в эпоху Ионы Сысоевича, где тебя окружает пленяющая красота старины и ты наслаждаешься ароматом трав, плеском воды в пруду и видишь, как наливаются яблоки и груши. Там даже особый микроклимат — в Митрополичьем саду всегда на 4-5 градусов теплее, чем вокруг.

Другой город, который запал в душу, — Сергиев Посад. С каждой поездкой туда я открываю его заново. Я побывала совершенно в удивительном музее «Кухмистерская», где можно попробовать кофе из желудей, полбу, ландрин по воссозданному рецепту… В Сергиевом Посаде чудесный выставочный зал «Колокола Руси». Создатели музея не только рассказывают историю колоколов, но и лечат ими. У каждого колокола своя, определённая частота звучания, которая удивительно влияет на человеческий организм…

Если вы соберётесь во Владимир, обязательно побывайте в Патриаршем саду, пройдитесь по пешеходной Георгиевской улице, загляните в кузницу Бородиных.

Могу часами рассказывать о каждом из городов, но поскольку газетные страницы не безграничны, просто приглашаю всех — путешествуйте по «Золотому кольцу»!