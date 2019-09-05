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Где встречается йошкин кот 

Рамблер 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте о самых необычных достопримечательностях нашей страны. Туристы приезжают в Россию, чтобы полюбоваться на Красную площадь и Эрмитаж, но у нас есть и менее известные, но не менее любопытные достопримечательности. Например, в Екатеринбурге есть огромная каменная клавиатура, в Томске один из домов украшает памятник Любовнику, а в Йошкар-Оле на городской скамейке красуется бронзовый йошкин кот. Ролик рассказывает о других малоизвестных памятниках России.
Новости путешествий , Видео , Эрмитаж
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