Смотрите видео и узнайте о самых необычных достопримечательностях нашей страны. Туристы приезжают в Россию, чтобы полюбоваться на Красную площадь и Эрмитаж, но у нас есть и менее известные, но не менее любопытные достопримечательности. Например, в Екатеринбурге есть огромная каменная клавиатура, в Томске один из домов украшает памятник Любовнику, а в Йошкар-Оле на городской скамейке красуется бронзовый йошкин кот. Ролик рассказывает о других малоизвестных памятниках России.
Где встречается йошкин кот
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