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Чернобыльская зона побила рекорды посещаемости 

Lenta.ru + ещё 1 40 минут назад
Чернобыльская зона побила рекорды посещаемости
Фото: Lenta.ru
За первые восемь месяцев 2018 года Чернобыльская зона поставила рекорд посещаемости. Об этом сообщают «Українськi Новини».
За этот период заповедник посетило уже 74 671 человек, из них 14 416 — в августе. Больше всего туристов прибывает в зону отчуждения из самой Украины, а также из Великобритании и Польши.
В администрации заповедника рост туристического потока связывают с выходом сериала «Чернобыль» от HBO, формированием украинскими турагентствами новых маршрутов и упрощением процедуры попадания на территорию зоны.
«Но стоит помнить, что это не парк развлечений. Это территория, где необходимо соблюдать особые правила безопасности», — отметил помощник директора заповедника Кирилл Гарник.
10 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, изменяющий порядок пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения. Ее сделают открытой для туристов и снимут запрет на съемку. Также планируется развитие экономических проектов на этой территории. В день подписания документа был введен в эксплуатацию новый защитный саркофаг над разрушенным реактором №4.
Новый саркофаг над разрушенной частью ЧАЭС начали строить в 2007 году. Ввод в эксплуатацию планировался на 2012-2013 годы, однако работы затянулись из-за финансовых проблем. Строительство защитного сооружения обошлось в 2,2 миллиарда долларов, в него вложились около 50 стран, в том числе Украина.
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Новости путешествий , Другое , Владимир Зеленский
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