Почему юные россияне гибнут в отелях Турции

Смотрите видео и узнайте, почему гибнут дети в турецких отелях. За последнее время произошло несколько громких трагедий, когда российские малыши погибали в отелях. На днях при катании с водной горки в пятизвёздочной гостинице захлебнулась пятилетняя девочка. Очевидцы говорят, что в этот момент возле бассейна не было спасателей, а медицинский персонал в отеле и вовсе отсутствует. Не в халатности ли отельеров и есть главная причина трагедий?