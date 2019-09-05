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Почему юные россияне гибнут в отелях Турции 

Рамблер 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте, почему гибнут дети в турецких отелях. За последнее время произошло несколько громких трагедий, когда российские малыши погибали в отелях. На днях при катании с водной горки в пятизвёздочной гостинице захлебнулась пятилетняя девочка. Очевидцы говорят, что в этот момент возле бассейна не было спасателей, а медицинский персонал в отеле и вовсе отсутствует. Не в халатности ли отельеров и есть главная причина трагедий?
Новости путешествий , Видео
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