Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты назвали самую безопасную страну для туристов 

Рамблер 3 часа назад
Названа страна с самым высоким уровнем безопасности для туристов. Об этом заявили специалисты Всемирного экономического форума (WEF) в рамках международного рейтинга туристической конкурентоспособности The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019.
Оказалось, что безопаснее всего для путешественников со всего мира стала Финляндия. На втором месте рейтинга оказалась Исландия. А третьим в списке стало азиатское государство Оман.
В первой десятке "безопасного списка" оказались Швейцария, Гоконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия, а также Новая Зеландия.
При этом Россия по уровню бнезопасности для туристов оказалась между Танзанией и Аргентиной на 98-м месте.
Самыми небезопасными для путешествий оказались Сальвадор, Нигерия и Йемен.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чернобыльская зона побила рекорды посещаемости
Чернобыльская зона побила рекорды посещаемости
Стоит ли осенью ждать снижения цен в Тунисе
Стоит ли осенью ждать снижения цен в Тунисе
8 мест в мире, которые могут закрыть для туристов
8 мест в мире, которые могут закрыть для туристов
Россияне не хотят выбирать место в самолете за деньги
Россияне не хотят выбирать место в самолете за деньги
Названа лучшая страна для экотуризма
Названа лучшая страна для экотуризма
Видео
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
04:28
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
Новости путешествий
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
00:26
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
Новости путешествий
Где встречается йошкин кот
10:45
Где встречается йошкин кот
Новости путешествий
Почему юные россияне гибнут в отелях Турции
02:21
Почему юные россияне гибнут в отелях Турции
Новости путешествий
Аэропорт на Багамах ушел под воду
00:33
Аэропорт на Багамах ушел под воду
Новости путешествий
Где подешевел отдых для россиян
00:41
Где подешевел отдых для россиян
Новости путешествий
Что происходит в киргизской «Зоне 51»
11:15
Что происходит в киргизской «Зоне 51»
Новости путешествий
На каких курортах чаще всего травятся туристы
00:23
На каких курортах чаще всего травятся туристы
Новости путешествий
Какие кресла в самолете самые грязные
00:27
Какие кресла в самолете самые грязные
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение