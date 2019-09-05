Эксперты назвали самую безопасную страну для туристов

Названа страна с самым высоким уровнем безопасности для туристов. Об этом заявили специалисты Всемирного экономического форума (WEF) в рамках международного рейтинга туристической конкурентоспособности The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019.

Оказалось, что безопаснее всего для путешественников со всего мира стала Финляндия. На втором месте рейтинга оказалась Исландия. А третьим в списке стало азиатское государство Оман.

В первой десятке "безопасного списка" оказались Швейцария, Гоконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия, а также Новая Зеландия.

При этом Россия по уровню бнезопасности для туристов оказалась между Танзанией и Аргентиной на 98-м месте.

Самыми небезопасными для путешествий оказались Сальвадор, Нигерия и Йемен.