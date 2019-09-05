8 мест в мире, которые могут закрыть для туристов

8 мест на планете, которые могут закрыть для туристов

Самые популярные места для посещений терпят настоящее бедствие от наплыва посетителей, а поэтому всеми силами пытаются ограничить поток туристов. В последнее время даже появился термин «овертуризм», по аналогии с овербукингом, когда на самолет продано билетов больше, чем посадочных мест, и кому-то придется ждать следующего рейса. Нечто подобное происходит и со знаковыми местами. Они просто не в состоянии принять столько желающих их посетить. Вот список мест, попасть в которые в ближайшем будущем станет уже не так просто.

Дубровник, Хорватия

Эта жемчужина Адриатики всегда привлекала массу туристов, но после выхода на экраны сериала «Игра престолов», некоторые сцены которого снимались здесь, количество желающих посетить Дубровник стало зашкаливать. Например, в 2016 году более 10 000 человек купили билеты, чтобы пройти через оборонительные стены. Для крошечного городка это катастрофа. Мэр города Мату Франкович объявил, что в 2019 году Дубровник будет принимать только два круизных лайнера в день, при этом количество туристов ограничат до 4 000 человек. В городе сократилось число сувенирных магазинов и столиков в ресторанах, так что можно с уверенностью сказать, что Дубровник подошел к проблеме серьезно.

Майорка, Испания

Майорку в прошлом году посетило 10 млн человек. Это почти в два раза больше по сравнению с показателями 2010 года. В высокий сезон здесь приземляется более 1 000 рейсов ежедневно, не лучше дела обстоят и с круизными лайнерами — на них пребывают до 17 000 пассажиров в день. От такого наплыва туристов остров просто задыхается, речь уже идет о экологическом кризисе. Поэтому региональным правительством были проведены соответствующие меры: туристический налог повышен до 4 евро на человека в день, а жителей острова ограничили в возможности сдавать жилье в аренду. Теперь на Airbnb могут предлагать свои услуги только те, кто владеют отдельными домами, которые стоят не на государственной земле и не находятся рядом с аэропортом. Соответственно, цены на гостиничные номера выросли в несколько раз.

Амстердам, Нидерланды

В 2018 году Амстердам посетило 20 млн человек. Это огромное количество, особенно, если учесть, что население самого города — менее миллиона. Особое напряжение, естественно, испытывают знаковые места — Музейный квартал и Район красных фонарей. В последнем, кстати, туристы также склонны проявлять «хамское» поведение. Город предпринял множество мер, чтобы отрегулировать поток туристов. Так, ограничена аренда частного жилья, запрещено открытие новых магазинов для туристов в центре города. А сами гости переориентированы на менее оживленные достопримечательности.

Ангкор-Ват, Камбоджа

Почти 2,5 млн человек посетили огромный индуистский храмовый комплекс XII века в 2018 году. По большей части посетители толпятся вокруг Ангкор-Вата и гробниц Та Пром. Наплыв туристов стимулировал рост строительства в близлежащих районах, что привело к нехватке грунтовых вод. А это, по мнению ученых, может привести к внезапному обрушению древних памятников. В 2016 году правительство Камбоджи сделало все возможное, чтобы уменьшить поток иностранных гостей. Цены на билеты выросли с 20 до 37 долларов. Кассы были перенесены в сторону от главных восточных и западных ворот, чтобы предотвратить пробки. На центральной башне Ангкор-Вата было установлено ​​ограничение — только 100 посетителей одновременно.

Галапагосские острова, Эквадор

За последние 15 лет количество туристов, пребывающих на Галапагосские острова, выросло на 150% процентов, и это уже грозит настоящей катастрофой. Некоторые виды флоры и фауны находятся под угрозой исчезновения. В настоящее время 97% территории тщательно контролируется, чтобы уменьшить дальнейшее воздействие людей на дикую природу. Туристы могут находится здесь только в сопровождении лицензированных гидов Галапагосского национального парка.

Непонятно только зачем все сюда так активно едут. В регионе есть немало мест, где можно познакомиться с точно такой же дикой природой. Например, отправиться по Амазонке или заглянуть на «Галапагосские острова бедняков» в Паракасе, где обитают морские львы и находится большая популяция пингвинов Гумбольдта.

Мачу-Пикчу, Перу

До середины 2017 года путешественникам было разрешено свободно перемещаться по древним руинам инков. Результат оказался плачевным: комплекс сейчас разрушен настолько, что ЮНЕСКО угрожает включить Мачу-Пикчу в «Список всемирного наследия, находящегося под угрозой». Правительство Перу разработало план по спасению. Введено ограничение посещений по времени и количеству человек. В настоящее время доступно только 5 000 билетов в день, что, впрочем, вдвое больше, чем рекомендовано ЮНЕСКО. Увы, правительство не собирается слишком ограничивать поток туристических долларов, который приносит в настоящее время этот аттракцион.

Санторини, Греция

В этом году Греция собирается принять рекордные 32 млн туристов. И посещение Санторини — в плане большинства отдыхающих. Мэр острова признается, что количество желающих приехать сюда уже не совпадает с их возможностями. За последние несколько лет сильно выросло потребление воды и энергии, строится все больше опреснительных установок, но скоро и этого будет недостаточно. Поэтому муниципалитету Санторини пришлось ограничить число пребывающих на круизных лайнерах до 8 000 человек в день. Часто бывающие в Греции туристы отмечают, что попасть на Санторини стало сложнее — билеты на паром нужно заказывать чуть ли не за несколько месяцев, а цены на экскурсионные поездки выросли в несколько раз.

Венеция, Италия

Венецию посещает около 30 млн человек в год — цифра для города просто фантастическая! Но туристы приносят не только доход, но и массу проблем. Круизные лайнеры убивают экосистему и размывают береговые линии. Стоимость жилья в городе сейчас такая, что социологи полагают, что к 2030 году в Венеции не останется коренных жителей. Приходится с этим бороться. И такими методами, что никак не могут вызвать восторг у туристов. В прошлом месяце мэр Венеции Луиджи Бругнаро предложил ввести «запрет на сидение» — если захотите присесть на мосту Риальто или других знаковых местах, в том числе, и в храмах, готовьтесь выложить штраф до 500 евро. Оштрафуют и за фаст-фуд на улице (помните недавний случай с немцами, решившими выпить кофе?). Если так пойдет и дальше, Венеция может опустеть. Хотя рассчитывать на это, конечно, не стоит.