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Дешевые авиабилеты по Европе скоро исчезнут 

TURIZM.RU 2 часа назад
Дешевые авиабилеты по Европе скоро исчезнут
Фото: TURIZM.RU
Дни авиабилетов за 10 евро на европейских маршрутах, увы, сочтены. Власти Германии выступают за введение дополнительных сборов, которые будут распространяться, в том числе, и на бюджетные рейсы. Социал-демократическая партия страны намерена сначала в рамках заседания Климатического кабинета принять новые законы о налогообложении на внутренних перелётах, а затем требовать подобных изменений и на всей территории ЕС.
По мнению депутатов, в Европе должна быть стандартизирована система ценообразования авиаперелетов. «Авиабилеты в ЕС больше не должны продаваться по ценам ниже суммы применяемых налогов, сборов и наценок», — считают они. И дополнительный климатический сбор будут платить, в первую очередь, как раз, лоукостеры с билетами ниже 50 евро. При этом инициаторы новых законов выступают против налога на керосин, поскольку опасаются, что авиакомпании будут заправляться за пределами Германии и тем самым будут оказывать еще большее давление на окружающую среду. Депутаты также предлагают в качестве меры по охране окружающей среды поощрять путешествия на поездах. В частности, они требуют снижения НДС на железнодорожные билеты.
В июле власти Франции объявили о своих планах ввести экологический налог на авиабилеты с начала 2020 года. В зависимости от типа билета и класса обслуживания, сумма сбора будет составлять от 1,50 до 18 евро. Налог будет распространяться на все рейсы, вылетающие из страны. Платить его пассажирам, прибывающим во Францию, не придется. Исключения также сделают для стыковочных рейсов и рейсов на французский средиземноморский остров Корсика и французские заморские территории. Собранные средства французские власти пообещали вложить в создание более экологичной инфраструктуры и, в частности, в совершенствование железнодорожной системы.
О планах по введению с 2021 года экологического налога заявило и правительство Нидерландов. Местные власти говорят о включении дополнительной платы в 7 евро в каждый авиабилет на вылетающий из страны рейс. С 2018 года экосбор при продаже авиабилетов уже действует в Швеции. Он составляет от 6 до 39 евро в зависимости от пункта назначения.
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Новости путешествий , ЕС
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