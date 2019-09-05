Стоит ли осенью ждать снижения цен в Тунисе

Как отмечают эксперты туриндустрии, «горячий» пляжный сезон в Тунисе в отличие от других средиземноморских стран продолжается до конца октября. И пока местные отели выставляют на рынок лишь считанное количество спецпредложений.

Туроператоры единогласно заявляют, что в сентябре ждать сезонного снижения цен на направлении не стоит, так как курорты пока не испытывают проблем с загрузкой. Небольшие изменения прайса начнутся только после 15 сентября. Глобально же цены поползут вниз только после 20 октября. Именно в конце бархатного сезона туристы смогут отдохнуть со скидкой. И то, она не превысит 10-15% в зависимости от курорта и отеля размещения.

Представители туроператоров также обратили внимание на преимущества осеннего отдыха в Тунисе. Во-первых, с началом учебного сезона курорты покидают отдыхающие с детьми, а значит отдых становится спокойнее. Во-вторых, из-за снижения числа туристов комфортнее себя чувствовать в составе экскурсионной группы. В-третьих, на курортах спадает изнуряющая жара. Ну и, конечно, постоянные преимущества страны: россиянам для въезда в Тунис не нужна виза, а цены на размещение и без скидок весьма привлекательные.

Наиболее популярны в течение бархатного сезона Сусс, Джерба и Хаммамет. Активно бронируют Монастир, Махдию и Набель. При этом россияне предпочитают отдыхать в отелях 4-5* по системе «все включено». Средняя продолжительность туров составляет 10 дней. В конце сентября стоимость отдыха на тунисских курортах стартует от 62 597 рублей на двоих. В эту цену входят перелет из Москвы, размещение в 3-звездочном отеле Хаммамета и питание, разумеется, all inclusive.