Насколько хватает кислородной маски в случае ЧП с самолетом

Во время проведения бортпроводниками инструктажа пассажиров перед взлетом особое внимание уделяется кислородным маскам. Они необходимы для того, чтобы в случае разгерметизации самолета или резком снижении избавить пассажиров от негативных последствий нехватки кислорода Эксперты попытались выяснить, как долго такие маски способны работать в случае нештатной ситуации. Интересно, что специалисты так и не достигли консенсуса, и их мнения разделились. Одни заверяют, что кислородные маски эффективны первые 20 минут.

Хирург ВВС доктор Грегори Пиннелл заявляет при этом, что кислород будет стабильно подаваться всем пассажирам при полной загрузке лайнера в течение 10-12 минут. По оценкам пилота Джона Кокса , на обычных авиалайнерах генераторы кислорода смогут работать от 10 до 14 минут. Он добавил, что этого времени более чем достаточно, чтобы воздушное судно успело спуститься на безопасную высоту. «Самолеты могут снижаться очень быстро, а это означает, что потребность в дополнительном кислороде длится всего несколько минут», — добавляет эксперт.

Д. Кокс также подчеркнул: эффективность кислородных масок не должна беспокоить пассажиров. Гораздо важнее — суметь правильно и вовремя ими воспользоваться. Эксперты подсчитали, что у пассажира есть всего около 30 секунд, чтобы надеть маску, прежде чем на него подействуют негативные факторы, связанные с изменением давления в салоне.

При аварийной ситуации, а именно понижении давления в салоне лайнера, кислородные маски, как правило, выпадают из верхних панелей, расположенных над креслами. В некоторых моделях самолетов они размещаются в спинках впереди стоящих кресел. Взрослые пассажиры всегда должны сначала надевать маску на себя и только затем уже помогать другим пассажирам, включая детей. Маска должна полностью закрывать нос и рот.

Чтобы активировать поток кислорода, необходимо маску потянуть на себя. Обратите внимание: мешок маски не обязательно будет надуваться. Это зависит от частоты дыхания человека. То есть, ни в коем случае нельзя снимать маску из-за того, что вам кажется, будто она неисправна. В итоге практически гарантированно последует гипоксия, которая способна привести к потере сознания.